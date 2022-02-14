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قبل مواجهة الهلال السوداني.. الأهلي المصري يزف خبرا سارا

14
FEBRUARY
2022
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كشف رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الأهلي المصري، جمال جبر، حالة المصابين بالفريق الأحمر، قبل مباراته المنتظرة أمام الهلال السوداني، بالجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، الجمعة المقبلة، على ملعب استاد الهلال بالسودان.
 
وقال جبر لموقع "سكاي نيوز عربية" إن الحارس الدولي محمد الشناوي، سيعود بنسبة 90 بالمئة لحماية عرين الأهلي خلال مباراة الهلال السوداني.
 
وأضاف: "فرصة مشاركة الثنائي بدر بانون وبيرسي تاو بالمباراة المقبلة صعبة تمامًا، لكن ستكون لديهما القدرة على المشاركة مع الفريق بشكل رسمي عقب مباراة الهلال.. ومهاجم الفريق حسام حسن تعافى تمامًا وجاهز للمشاركة بالمباريات المقبلة".
 
كما أوضح جبر أن أكرم توفيق بدأ مرحلة التأهيل عقب إجراء عملية "الرباط الصليبي"، وأنَّ زميله عمار حمدي سيسافر إلى الخارج لإجراء نفس العملية، على أن يبدأ رحلة التأهيل عقب عودته مباشرة.
 
وأشار المتحدث الإعلامي للقلعة الحمراء إلى أنَّ الفريق سيسافر إلى السودان، الأربعاء المقبل، وأن الجهاز الفني أعطى اللاعبين راحة لمدة يوم واحد، عقب حصد الميدالية البرونزية بمونديال الأندية.
 
احتفالية الحاوي
 
ومع إعلان لاعب النادي الأهلي، وليد سليمان، اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم، أشارت بعض المواقع الإعلامية، خلال الساعات الماضية، إلى أن النادي يجهز احتفالية خاصة لتكريم "الحاوي".
 
في هذا الصدد، يوضح جمال جبر أنَّ هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة.
 
ويتابع: "وليد سليمان مستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم، والإدارة أكَّدت أنَّه لا مجال لإجراء أي احتفاليات خلال الموسم الجاري، وأنَّ النادي سيصب تركيزه بالكامل على حصد (أبطال إفريقيا) والبطولات المحلية الأخرى".
 
ويردف: "هذا لا يعني أنه لن يكون هناك تكريم لوليد سليمان، أو احتفالية خاصة بتحقيق البرونزية للمرة الثانية على التوالي، لكن الأمر يتعلق بالتوقيت المناسب، حتى لا نشتت اللاعبين قبل المواجهات القوية المنتظرة خلال الفترة المقبلة".
 
وعن مستقبل "الحاوي" مع النادي الأهلي، يقول جبر: "لاقى قرار اللاعب احترام الإدارة والجهاز الفني.. والحاوي لاعب من ذهب، وبالطبع ستفكر إدارة النادي في الاستفادة من قدراته عقب نهاية الموسم".
 
ويختتم جبر حديثه مع "سكاي نيوز عربية": "نريد طمأنة جماهير الأهلي أن الفريق سيستعيد العديد من اللاعبين المميزين خلال الفترة المقبلة.. وكأس العالم للأندية أثبت أن (الأهلي بمن حضر)، ودائمًا لدينا 11 مقاتل على أرض الملعب يمكنهم تحقيق الفوز".
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