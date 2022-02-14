هدف فابينيو يكفي ليفربول للفوز على بيرنلي وملاحقة سيتي

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أحرز البرازيلي فابينيو هدفا في الشوط الأول، ليفوز ليفربول 1-صفر في ضيافة بيرنلي ويواصل فريق المدرب يورجن كلوب ملاحقة مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان بيرنلي الطرف الأفضل في البداية وصنع عددا أكبر من الفرص، لكن ليفربول انتزع التقدم بواسطة فابينيو بعد ارتباك دفاعي وبعد ركلة ركنية قبل الاستراحة بخمس دقائق.

وأرسل بيرنلي العديد من الكرات العالية في منطقة جزاء ليفربول بحثا على الأقل عن التعادل الرابع على التوالي، لكنه لم يكن خطيرا في الشوط الثاني كما كان الحال قبل الاستراحة.

ودافع ليفربول بقوة وكان الحارس أليسون يقظا لينجح ليفربول في تحقيق فوزه السادس على التوالي في كل المسابقات.

وأصبح رصيد ليفربول 54 نقطة من 24 مباراة في المركز الثاني وبفارق تسع نقاط عن سيتي الذي خاض 25 مباراة.

ودفع بيرنلي، الذي فاز مرة واحدة هذا الموسم، ثمن إهدار الفرص وتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز الأخير وبفارق سبع نقاط عن منطقة الأمان، لكنه خاض مباراتين أقل من نيوكاسل يونايتد صاحب المركز 17.

وقال فابينيو "يكون من الصعب دائما اللعب هنا. بيرنلي ملعب صعب. أحيانا ننسى لعب كرة القدم بعض الشيء لأننا نريد القتال على الكرات الثانية المرتدة، لكن عندما كنا نستحوذ على الكرة على الأرض كنا نصنع الفرص".

وأضاف "لم نسجل الهدف الثاني، لكن أدينا عملا دفاعيا رائعا اليوم. حصلنا على ثلاث نقاط مهمة".

ودخل محمد صلاح وساديو ماني التشكيلة الأساسية مع ليفربول لأول مرة منذ المشاركة في كأس الأمم الأفريقية، وهطلت الأمطار بغزارة من البداية، لكن ذلك لم يمنع بيرنلي من فرض تفوقه.

وجاءت أول محاولة من بيرنلي عن طريق جوش براونهيل حيث سدد كرة قوية أنقذها الحارس أليسون.

وانتظر ليفربول حتى الدقيقة 21 ليصنع أول فرصة حيث سدد نابي كيتا كرة أنقذها الحارس نك بوب، قبل أن يهدر المهاجم المنضم حديثا فاوت فيجهورست فرصة لصاحب الأرض من مكان خطير.

واستمر تفوق بيرنلي وصنع فرصة جديدة لكن الحارس أليسون تدخل في الوقت المناسب للإمساك بالكرة قبل جاي رودريجيز.

وتوالت الفرص من الجانبين، وسدد ماني كرة نحو الحارس بوب، ثم أهدر فيجهورست فرصة جديدة لأصحاب الأرض بعد انفراد بالمرمى.

ودفع بيرنلي ثمن إهدار الفرص عندما قابل ماني ركلة ركنية من ترينت ألكسندر-أرنولد ووصلت الكرة إلى فابينيو الذي حاول التسديد ثم تابع الكرة من مدى قريب، وسجل هدفه الخامس في كل المسابقات منذ بدء العام الجديد.

وقال شون دايك مدرب بيرنلي "كان يجب استغلال الفرص. صنعنا فرصتين أو ثلاث فرص خطيرة".

وأضاف "يقدم اللاعبون الكثير من الأمور الرائعة لكننا لم نخرج بأي شيء. يجب علينا مواصلة اللعب بهذا الأسلوب أمام كل المنافسين".

ونجح ليفربول في الحفاظ على النتيجة دون تغيير واستفاد من تألق الحارس أليسون وتدخله في أكثر من مناسبة في التوقيت المثالي.

وحصل البديل ديوجو جوتا على فرصة رائعة للتسجيل بعد تمريرة صلاح لكنه تباطأ في التسديد ليهدر الفرصة.

وقال كلوب "أنا سعيد بالطريقة التي لعبنا بها في هذه الظروف. يمكن الشعور بقوة الرياح وكأنك في الملعب. إنها تأتي من كل الاتجاهات".

وأضاف المدرب الألماني "نحن نتعامل دائما مع الظروف. لقد دافعنا في العديد من الهجمات بشكل رائع، وأنا سعيد حقا.