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البطولة العربية لمنتخبات الرجال بكرة السلة : لبنان اسقط الأردن (64-52)

13
FEBRUARY
2022
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شقّ منتخب لبنان للرجال بكرة السلة طريقه بنجاح الى الدور نصف النهائي في البطولة العربية الرابعة والعشرين للمنتخبات بعدما اسقط المنتخب الأردني ( 64-52) في الدور الثاني الاقصائي في المباراة الحاشدة التي جرت بعد ظهر الأحد على ملعب نادي النصر بامارة دبي(الامارات العربية المتحدة).

وهو الفوز الثالث على التوالي لمنتخب الأرز ومن دون خسارة في الاستحقاق العربي بعدما فاز في الدور الأول على الصومال( 115-77 ) وعلى الجزائر(83-66) وتزّعم المجموعة الثانية.
وجاء الفوز اللبناني،امام جمهور لبناني احتشد في القاعة وملأ المدرجات وشجّع منتخب بلاده على مدار اللقاء، على نظيره الأردني الذي تعرّض الى خسارته الرابعة في البطولة (3 خسارات في الدور الأول ضمن المجموعة الأولى) وخسارة في الدور الاقصائي.
مجريات اللقاء
وفي العودة الى اجواء المباراة ، زجّ مدرب المنتخب اللبناني جاد الحاج بالخماسي أمير سعود وعلي حيدر ووائل عرقجي وسيرجيو درويش وأتير ماجوك .تقاربت النقاط مع افضلية لمنتخب الارز بعد التعادل(9-9) ليتقدّم لبنان (13-10) ولينتهي الربع الأول بتقدّم لبنان(16-12).وفي الربع الثاني وبعدما تقدّم الاردن (17-16) بسط منتخب لبنان سيطرته فتقدّم(24-17) و(28-19) ولينتهي الربع الثاني بتقدّم لبنان(31-22) وبفارق تسع نقاط. وفي الربع الثالث،وسّع لبنان الفارق الى 16 نقطة(42-26) وسط مدّ لبناني ودفاع لبناني كبير مع سلسلة "بلوكات" من قبل لاعب ارتكاز منتخب لبنان أتير ماجوك .لكن منتخب الأردن استفاد من تراخي لبناني فقلّص الفارق ولينتهي الربع الرابع لمصلحة لبنان بفارق 11 نقطة ( 49-38) مع ارتكاب وائل عرقجي اربعة اخطاء مما جعل المدرب الحاج يخرجه .وفي الربع الرابع والأخير تقدّم لبنان(52-38) بعد "ثلاثية" من هايك غيوكجيان ألهبت الجمهور اللبناني ليعود عرقجي الى ارض الملعب قبل النهاية بسبع نقاط.ووسّع لبنان الفارق مجدداً الى 16 نقطة (61-45).ولجأ منتخب لبنان الى تهدئة وتيرة المباراة مع تقدمّه(64-49) عبر سلة "خرافية" من غيوكجيان لتنتهي المباراة بفوز لبنان(64-52) وتأهله الى الدور نصف النهائي .
وكان افضل مسجل في المنتخب اللبناني سيرجيو درويش (15 نقطة) يليه القائد علي حيدر وهايك غيوكجيان(لكل منهما 14 نقطة) فأتير ماجوك(9) فوائل عرقجي(8) وكريم زينون وامير سعود(لكل منهما نقطتان).
وسيلعب لبنان مباراة الدور نصف النهائي ضد المنتخب الصومالي ،وتصب جميع الترجيحات لمصلحة لبنان اذ سبق لمنتخب الأرز أن سحق المنتخب الافريقي في الدور الأول بفارق 38 نقطة،الثلاثاء 15 شباط الجاري مع استراحة المنتخبات الأربعة المتأهلة الى الدور ما قبل النهائي الاثنين.
وسيسعى منتخب لبنان الى احراز لقب البطولة العربية للمنتخبات للمرة الأولى في تاريخه بعدما احتل مركز الوصافة مرتين آخرها ضد المنتخب المصري في ايلول من العام 2010 وبفارق 3 نقاط في قاعة الشيخ بيار الجميّل التابعة لمدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت.
هذا وسيلتقي المنتخب الأردني مع نظيره اللبناني الخميس 24 شباط الجاري في عمّان ضمن التصفيات الآسيوية لمسابقة كأس العالم التي ستقام في العام 2023 باليابان والفيليبين وأندونيسيا مع العلم ان لبنان يتصدّر مجموعته،التي تضمّه الى جانب الأردن والسعودية واندونيسيا، بفوزين من دون خسارة .وعلى منتخب لبنان ان يكون متقيّظاً وحذراً من المباراة الرسمية ضد الأردن بعد نحو اسبوعين.

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