الجمعية العمومية لاتحاد السباحة السبت

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دعا رئيس واعضاء اللجنة الادارية للاتحاد اللبناني للسباحة الأندية المنضمة الى عائلة الاتحاد الى حضور الجمعية العمومية العادية السنوية التي ستنعقد عند الساعة الرابعة من بعد ظهر السبت 12 شباط الجاري في نادي المون لاسال(عين سعادة) لاقرار البيانين الاداري والمالي وتبرئة ذمّة اللجنة الادارية للاتحاد واقرار روزنامة نشاطات العام الجاري والموازنة المرتقبة لعام 2022.

وستكون الجلسة قانونية في حال تأمّن النصاب القانوني (اكثر من النصف).وفي حال عدم اكتمال النصاب، تنعقد الجمعية العمومية السبت 19 شباط الجاري في المكان والتوقيت عينهما وتكون الجلسة قانونية بمن حضر.