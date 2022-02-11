المرحلة النهائية لاختيار اللاعبين الواعدين بكرة القدم ستقام الاثنين في مجمّع فؤاد شهاب

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وصلت اختبارات اختيار اللاعبين واللاعبات الواعدين بكرة القدم التي تنظمها "يو أس آي كونيكت الشرق الأوسط "الرياضية الى مرحلتها النهائية بحيث سيجري اختيار اللاعبين الموهوبين الاثنين 14 شباط الجاري على ملعب مجمّع فؤاد شهاب في جونية بين الساعة العاشرة صباحاً والثانية بعد الظهر .

وتأتي الخطوة لصقل المواهب الشابة في كرة القدم وفتح آفاق خارجية لها ودخول عالم الاحتراف.وأقيمت الاختبارات للاعبين واللاعبات للذين تتراوح اعمارهم بين 17 و23 سنة على ثلاث مراحل بمشاركة اكثر من اربعماية لاعب ولاعبة على ملعب نادي النجمة في بيروت ثم على ملعب طرابلس البلدي فالملعب البلدي في صور .

وتأهل الى المرحلة النهائية التي ستجري الاثنين 14 شباط الجاري 16 لاعب و15 لاعبة سيستعرضون مهاراتهم امام اربعة مدربين فرنسيين وهم دوريان كولومباني واونيل ماوكولا وغيوم بوش وسامي غليغيم والمدرب اللبناني مارك كنلدجيان.

وسيدوّن المدربون ملاحظاتهم لاختيار اللاعبين واللاعبات الذين يتمتعون بمواهب فنية عالية تمهيداً لتأمين منح دراسية جامعية لهم في الجامعات الأميركية ليتابعوا تحصيلهم العلمي الجامعي ومزاولة لعبة كرة القدم تمهيداً للاحتراف في أحد الأندية العالمية على أن يتم تحضير ملف رياضي وأكاديمي للاعبين الذين سيتم اختيارهم للمرحلة المقبلة.

فاللاعبون الذين لم ينهوا دراستهم الثانوية بعد يمكن تحضيرهم للمرحلة الجامعية عبر تمارين وفق نظام تدريبي معيّن .اما اللاعبون الذين أنهوا دراستهم الثانوية فيمكنهم متابعة تحصيلهم العلمي الجامعي في الولايات المتحدة فوراً.

وسبق ان تم اختيار ثمانية لاعبين لبنانيين موهوبين خلال مرحلة التجارب التي جرت في نيسان الفائت .