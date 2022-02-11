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أحدهما سيئ والآخر مبشر.. كلوب يعلن "خبرين" عن صلاح

11
FEBRUARY
2022
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تحدث المدير الفني لليفربول يورغن كلوب، عن إمكانية مشاركة نجم الفريق محمد صلاح في لقاء ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز، الخميس، لكنه أعلن "خبرين" أحدهما سيئ والآخر مبشر عن الجناح المصري.
 
وقال كلوب إن صلاح "محبط" بعد خسارة نهائي كأس أمم إفريقيا مع منتخب مصر، الأحد، لكنه "جاهز" للعودة إلى المشاركات مع ليفربول.
 
وخسر صلاح نهائي البطولة عندما واجه زميله في النادي ساديو ماني، الذي لا يزال غائبا إثر عودته إلى بلاده السنغال للاحتفال باللقب الإفريقي.
 
وفازت السنغال في النهائي بركلات الترجيح 4-2 على مصر في ياوندي، لتحرز باكورة ألقابها القارية، حارمة "الفراعنة" من تعزيز رقمهم القياسي والفوز بالكأس الثامنة والأولى لصلاح.
 
وعاد صلاح إلى المركز التدريبي في ليفربول، الثلاثاء، وأخضعه الفريق الطبي للتقييم قبل المباراة ضد ليستر سيتي على ملعب "أنفيلد".
 
وقال كلوب في حديث مع الموقع الرسمي للنادي: "لقد عاد مو (صلاح) وتحدثت معه. إنه محبط جدا بالطبع لكنه يتطلع لكل الأمور التي تنتظرنا هنا".
 
وتابع: "تحدثت معه وأول كلمات قالها لي مو كانت (أنا جاهز). إنه لاعب ذو خبرة وهو وحش على الصعيد البدني، صراحة، علينا أن ننتظر. سيخضع لجسلة لاستعادة لياقته وسنرى كيف سيشعر لاحقا".
 
وقال كلوب إنه من المتوقع أن يعود ماني إلى ليفربول الخميس، وبالتالي سيغيب عن المباراة ضد ليستر سيتي.
 
وأوضح أن الفوز بالكأس "تعني كل شيء بالنسبة لماني ولشعبه وللسنغال. نحترم ذلك كثيرا، ولم نكن لنستدعيه من هناك، فليفعلوا ما يحلو لهم في هذه اللحظات لأنهم يستحقون ذلك".
 
ويحتل ليفربول المركز الثاني في الدوري على بعد 12 نقاط من مانشستر سيتي المتصدر، إلا أنه خاض مباراتين أقل، فيما يحتل ليستر المركز الثاني عشر.
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