الرابع إفريقيا والثاني عربيا.. قفزة مصرية في تصنيف الفيفا

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تقدم المنتخب المصري 11 مركزا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لهذا الشهر، بعد الأداء المميز الذي قدمه "الفراعنة" ببطولة أمم إفريقيا ببلوغ الدور النهائي ثم خسارة اللقب أمام السنغال بركلات الترجيح.

واحتل منتخب مصر المركز رقم 34 عالميا، بعد أن كان بالمركز 45 في آخر تصنيف شهري للفيفا.

كما صعد "الفراعنة" للمركز الرابع إفريقيا، بعد السنغال بطل إفريقيا (18 عالميا)، والمغرب (24 عالميا)، ونيجيريا (32 عالميا).

وعلى المستوى العربي، حل منتخب مصر بالمركز الثاني، بينما حافظ المنتخب المغربي على الصدارة.

ويعد منتخب مصر بذلك رابع أفضل منتخب من حيث التقدم بالتصنيف مقارنة بآخر تصنيف للفيفا، بعد منتخب غامبيا الذي قفز 25 مركزا من 150 إلى 125، ومنتخب غينيا الاستوائية الذي صعد 15 مركزا من 114 إلى 99، فيما صعد منتخب الكاميرون 12 مركزا ليصبح في المركز 36.

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وجاء تصنيف المنتخبات الـ10 الأوائل في إفريقيا كتالي:

السنغال

المغرب

نيجيريا

مصر

تونس

الكاميرون

الجزائر

مالي

كوت ديفوار

بوركينا فاسو