living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الرابع إفريقيا والثاني عربيا.. قفزة مصرية في تصنيف الفيفا

11
FEBRUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تقدم المنتخب المصري 11 مركزا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لهذا الشهر، بعد الأداء المميز الذي قدمه "الفراعنة" ببطولة أمم إفريقيا ببلوغ الدور النهائي ثم خسارة اللقب أمام السنغال بركلات الترجيح.
 
واحتل منتخب مصر المركز رقم 34 عالميا، بعد أن كان بالمركز 45 في آخر تصنيف شهري للفيفا.
 
كما صعد "الفراعنة" للمركز الرابع إفريقيا، بعد السنغال بطل إفريقيا (18 عالميا)، والمغرب (24 عالميا)، ونيجيريا (32 عالميا).
 
وعلى المستوى العربي، حل منتخب مصر بالمركز الثاني، بينما حافظ المنتخب المغربي على الصدارة.
 
ويعد منتخب مصر بذلك رابع أفضل منتخب من حيث التقدم بالتصنيف مقارنة بآخر تصنيف للفيفا، بعد منتخب غامبيا الذي قفز 25 مركزا من 150 إلى 125، ومنتخب غينيا الاستوائية الذي صعد 15 مركزا من 114 إلى 99، فيما صعد منتخب الكاميرون 12 مركزا ليصبح في المركز 36.
 
في المربع الذهبي للكان.. مصر ترفع راية العرب الوحيدة
 
 
وجاء تصنيف المنتخبات الـ10 الأوائل في إفريقيا كتالي:
 
السنغال
المغرب
نيجيريا
مصر
تونس
الكاميرون
الجزائر
مالي
كوت ديفوار
بوركينا فاسو
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout