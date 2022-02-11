living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"كنت قريبا من الموت".. روني يتحدث عن أكبر محنة في حياته

11
FEBRUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تحدث نجم كرة القدم الإنجليزي واين روني عن مشكلاته السابقة مع شرب الكحول عندما كان لاعبا محترفا، مقرا أنها "كانت على وشك أن تؤدي به إلى الموت".
 
وقال روني المدير الفني الحالي لفريق ديربي كاونتي الإنجليزي إنه عانى عدة اضطرابات شديدة في الصحة العقلية، بسبب الإفراط في شرب الكحوليات.
 
واعترف النجم الكروي المعتزل أنه كان يخشى أن يعرض حياته أو حياة أشخاص آخرين للخطر، وعندما سئل حول المدى الذي كانت ستأخذه إليه هذه العادة، أجاب بدون تردد: "إلى الموت".
 
وأشار، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إلى مخاطر قيادة السيارة في حالة سكر "وهو أمر قمت به"، رغم إدراكه أنه قد يلحق الأذى بالذات وبالآخرين.
 
وتابع صاحب الـ36 عاما: "كنت أدرك حاجتي إلى مساعدة حتى أتمكن من الحفاظ على عائلتي. قبل 10 أو 15 سنوات لم أستطع أن أقول لنفسي أنا أعاني من شرب الكحول، وأعاني من مشاكل الصحة العقلية. لم أستطع فعل ذلك".
 
وتطرق روني أيضا إلى محطات من طفولته، وما كان فيها من شجار وعنف.
 
وتحدث عن أكثر من مناسبة تعرض فيها لإصابات بسبب عراك في الشارع، بين تورم حول العين وكسر في الفك.
 
ويعد روني أحد أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة الإنجليزية ومانشستر يونايتد الذي لعب بقميصه 13 عاما، علما أنه يمتلك 120 مباراة دولية سجل خلالها 53 هدفا.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout