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أستون مارتن يكشف عن سيارته لموسم 2022

11
FEBRUARY
2022
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أصبح أستون مارتن أول فريق يكشف عن سيارته الجديدة لموسم 2022 في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات في حفل واقعي بعدما أزاح الستار عنها الخميس.
 
وتم تصميم السيارة ايه.ام.آر-22 وفقا لقواعد فورمولا 1 الجديدة.
 
وتحمل السيارة العلامة التجارية لشركة النفط السعودية العملاقة أرامكو التي وقعت عقد رعاية طويل الأجل مع أستون مارتن مؤخرا في خطوة يأمل من خلالها الفريق في منافسة الكبار في فورمولا 1.
 
واحتل أستون مارتن المملوك للملياردير الكندي لورنس سترول المركز السابع بين عشرة فرق في الترتيب العام الموسم الماضي.
 
سيارات الفوروملا.. عندما تقود صاروخاً !
 
لكن الملياردير الكندي الذي اشترى الفريق، الذي كان يعرف سابقا باسم فورس إنديا، في 2018 قبل أن يغير اسمه إلى أستون مارتن العام الماضي يرغب في المنافسة على اللقب في غضون خمس سنوات.
 
وتعاقد الفريق مع سيباستيان فيتل بطل العالم أربع مرات الموسم الماضي ليشكل ثنائيا مع لانس سترول نجل الملياردير الكندي.
 
ويبني أستون مارتن أيضا مصنعا جديدا.
 
وقال السائق الألماني فيتل إن مستقبله في فورمولا 1 سيعتمد على مدى قدرة السيارة الجديدة على مساعدته في العودة للمنافسة بين الكبار.
 
وقال فيتل الذي سيدخل موسمه 15 الكامل في فورمولا 1 للصحفيين في حفل الكشف عن السيارة الجديدة "لقد قضيت سنوات جيدة وأخرى لم تكن كذلك لكن في الغالب أقول سنوات جيدة، سنوات رائعة مع سيارة تنافسية للغاية وفريق ينافس على أعلى مستوى.
 
"في النهاية وبعد المسيرة التي خضتها حتى الآن فانني أسعى دائما للفوز وسيحدد ذلك مستقبلي مع الفريق".
 
وينتهي عقد فيتل، الذي انضم إلى أستون مارتن من فيراري في 2021، في نهاية الموسم.
 
وفاز فيتل بأربعة ألقاب متتالية للسائقين مع رد بول بين 2010 و2013 وكان آخر سباق فاز به السائق الألماني البالغ عمره 34 عاما في جائزة سنغافورة الكبرى 2019 مع فيراري وقتها.
 
وكان هذا الانتصار رقم 53 في مسيرة السائق الألماني. ولا يتفوق عليه سوى لويس هاميلتون (103) ومايكل شوماخر (91 انتصارا).
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