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ليفربول يطارد سيتي بعد ثنائية جوتا في "وكر الثعالب"

11
FEBRUARY
2022
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ضيق ليفربول الفارق مع مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى تسع نقاط بعد أن سجل ديوجو جوتا هدفين ليقود فريق المدرب يورجن كلوب للفوز 2-صفر على ضيفه ليستر سيتي.
 
وبعد أن عزز سيتي صدارته بالفوز يوم الأربعاء 2-صفر على برنتفورد كان يتعين على ليفربول صاحب المركز الثاني الرد سريعا وتقدم في الشوط الأول في ملعب آنفيلد بهدف جوتا من مدى قريب. 
 
وحل محمد صلاح بديلا في الشوط الثاني وسط حفاوة كبيرة من الجماهير في أول ظهور له منذ العودة من اللعب مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية وسدد الدولي المصري كرة رائعة ارتطمت بإطار المرمى مع ضغط ليفربول على منافسه في الشوط الثاني.
 
وبدا أن الهدف الثاني يعاند ليفربول بعد إهدار العديد من الفرص لكن جوتا واصل لمسته التهديفية الرائعة في منطقة الجزاء ليضاعف الغلة قبل ثلاث دقائق من النهاية.
 
وبهذا الانتصار رفع ليفربول رصيده إلى 51 نقطة من 23 مباراة بينما لعب سيتي مباراة أكثر. واستمر أداء ليستر سيتي المخيب هذا الموسم ويحتل المركز 12.
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