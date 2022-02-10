مرتضى منصور يغرم أبو جبل نصف مليون جنيه بعد ظهوره الإعلامي

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قرر مسؤولو نادي الزمالك توقيع غرامة مالية على محمد أبو جبل، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، وذلك عقب ظهوره الإعلامي في أحد البرامج التلفزيونية.

وكشف الإعلامي محمد شبانة في تصريحات تلفزيونية خلال برنامجه بوكس تو بوكس والمذاع عبر قناة etc أن مسؤولي نادي الزمالك قرروا خصم نصف مليون جنيه من محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأبيض.

وأوضح شبانة في تصريحاته: "قرار الغرامة جاء بسبب ظهوره في إحدى الحلقات التلفزيونية، دون الحصول على إذن من إدارة الكرة بالنادي".

وأضاف شبانة، أن قرار رئيس الزمالك جاء بخصم مستحقات اللاعب بسبب الخلافات بين رئيس النادي ومقدم البرنامج الذي ظهر فيه أبو جبل، وهو ما دفعه لاتخاذ قرار بالخصم من مستحقات اللاعب المتأخرة التي لم يحصل عليها من النادي منذ فترة طويلة.

وحل حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر، محمد أبو جبل، محمد أبو جبل، ضيفا على برنامج الحكاية، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب مساء الاثنين الماضي.

وتألق حارس الزمالك في بطولة كأس الأمم الإفريقية مثيرا موجة من التعليقات عبر مختلف موقع التواصل الإجتماعي، الذين تناقلوا صورا وفيديوهات أبو جبل خاصة في نصف النهائي أمام الكاميرون.

وخسر المنتخب المصري لقب كأس الأمم الإفريقية أمام السنغال في المباراة النهائية بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، وذلك عقب التعادل السلبي في الأشواط الأصلية والإضافية، ضمن المباراة النهائية التي جرت على ملعب "أوليمبي" في العاصمة الكاميرونية ياوندي الأسبوع الماضي.