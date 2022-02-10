living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

البطولة العربية في التايكواندو: لبنان نال كأس الأداء المشرّف ودانيال خوراسانجيان أفضل حكم

10
FEBRUARY
2022
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كان لبنان "الفائز الأكبر" في البطولة العربية للتايكواندو التي اقيمت في امارة الفجيرة(الامارات العربية المتحدة) .فالى جانب حصده  سبع ميداليات ملوّنة عبرلاعبي ولاعبات وطن الأرز،
 
نال لبنان كأس "أفضل أداء مشرّف"  في البطولة وتسلمه مدير المنتخبات الوطنية الغراند ماستر رالف حرب(يشغل  بنجاح منصبه منذ عدة سنوات)  الذي ترأس البعثة اللبنانية واشرف عليها فنياً وقادها الى تحقيق الميداليات السبع الغالية .وتسلّم حرب الكأس بحضور رئيس الاتحاد الاماراتي الشيخ احمد حمدان الزيودي ونظيره اللبناني الدكتور حبيب ظريفة ورؤساء اتحادات عربية وامين عام الاتحاد اللبناني مارك حرب.
 
كما نال لبنان عبر الحكم الأولمبي وعضو لجنة التعليم في الاتحاد الدولي للتايكواندو و نائب رئيس حكام آسيا رئيس لجنة الحكام في الاتحاد اللبناني الماستر دانيال خوراسانجيان جائزة  افضل حكم في البطولة  تسلّمها من رئيس الاتحاد العربي إدريس الهلالي وبحضور الزيودي وظريفة ورؤساء واعضاء الاتحادات العربية.
 
وتقاسم خوراسانجيان الجائزة مع الحكم طارق علي(اليمن) والحكمة نوران عزّة(مصر).
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout