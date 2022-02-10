البطولة العربية في التايكواندو: لبنان نال كأس الأداء المشرّف ودانيال خوراسانجيان أفضل حكم

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كان لبنان "الفائز الأكبر" في البطولة العربية للتايكواندو التي اقيمت في امارة الفجيرة(الامارات العربية المتحدة) .فالى جانب حصده سبع ميداليات ملوّنة عبرلاعبي ولاعبات وطن الأرز،

نال لبنان كأس "أفضل أداء مشرّف" في البطولة وتسلمه مدير المنتخبات الوطنية الغراند ماستر رالف حرب(يشغل بنجاح منصبه منذ عدة سنوات) الذي ترأس البعثة اللبنانية واشرف عليها فنياً وقادها الى تحقيق الميداليات السبع الغالية .وتسلّم حرب الكأس بحضور رئيس الاتحاد الاماراتي الشيخ احمد حمدان الزيودي ونظيره اللبناني الدكتور حبيب ظريفة ورؤساء اتحادات عربية وامين عام الاتحاد اللبناني مارك حرب.

كما نال لبنان عبر الحكم الأولمبي وعضو لجنة التعليم في الاتحاد الدولي للتايكواندو و نائب رئيس حكام آسيا رئيس لجنة الحكام في الاتحاد اللبناني الماستر دانيال خوراسانجيان جائزة افضل حكم في البطولة تسلّمها من رئيس الاتحاد العربي إدريس الهلالي وبحضور الزيودي وظريفة ورؤساء واعضاء الاتحادات العربية.

وتقاسم خوراسانجيان الجائزة مع الحكم طارق علي(اليمن) والحكمة نوران عزّة(مصر).