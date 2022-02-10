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سلة: انطلاق النسخة الثانية لبطولة الجالية اللبنانية في الامارات

10
FEBRUARY
2022
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أطلقت " سبورتس مانيا - دبي" وللسنة الثانية على التوالي بطولة الجالية اللبنانية بكرة السلة في الامارات العربية المتحدة تحت إشراف مجلس دبي الرياضي  والاتحاد الاماراتي لكرة السلة.
 
هذه البطولة تجمع اللاعبين اللبنانين المغتربين في الامارات للتباري لمدة شهرين على اللقب. وقد انطلقت البطولة بمشاركة ثمانية  فرق وهي : بيروت، صيدا، بيبلوس، زحلة، صور، بعلبك، طرابلس وجونيه. 
 
وستقام جميع المباريات على أرض ملعب نادي الوصل الاماراتي وستنقل مباشرة على صفحة "سبورتس مانيا" على فايسبوك. 
 
وفي ما يلي النتائج المسجلة حتى الآن: فاز فريق بعلبك على فريق طرابلس وكان أفضل لاعب في المباراة وليد زيدان. وفي المباراة الثانية فاز فريق زحلة على فريق جونيه وكان حسن دندش أفضل لاعب.
 
أما في المباراة الثالثة، فقد حقق فريق بيروت الفوز على فريق صيدا بتألق اللاعب جوني نمر. وفي المباراة الأخيرة من الاسبوع الاول، فاز فريق بيبلوس على حساب فريق صور وكان رواد رحمة افضل لاعب في المباراة.
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