سلة: بطولة لبنان للاناث تحت ال18 سنة اللقب بين هوبس وانترانيك (سن الفيل)

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بلغت بطولة لبنان في كرة السلة لما دون ١٨ سنة للاناث من تنظيم الاتحاد اللبناني لكرة السلة

وبرعاية "سبورتس مانيا" (دبي) المرحلة الختامية حيث سيتواجه في المباراة النهائية فريق هوبس مع فريق الانترانيك (سنّ الفيل) عند الساعة الخامسة والربع من عصر السبت ١٢ شباط الجاري على ملعب مجمّع نهاد نوفل في ذوق مكايل.

ففي الدور نصف النهائي، تمكّن هوبس من التغلب على الرياضي

والانترانيك (سن الفيل) على تشامبس.

وستقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الرياضي وتشامبس عند الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر السبت 12 الجاري على الملعب عينه.