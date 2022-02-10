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بطولة لبنان للأولاد في التزلج الألبي: الألقاب لبيتر عقيقي واتيان دبانة وليا وساره اسطفان

10
FEBRUARY
2022
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نظم الإتحاد اللبناني للتزلج  على الثلج المرحلة الأولى من بطولة  لبنان للتزلج الألبي لفئة الأولاد على منحدرات "المزار سكي ريزورت"(كفردبيان) وسط  طقس عاصف حال دون استكمال جميع السباقات المقررة.
 
وفي ما يلي النتائج:
 
*سباقات التعرج الطويل
- السباق الأول لفئة الذكور مواليد (2008-2009) :
-المركز الأول : بيتر عقيقي-  الوقت:1:32.15 دقيقة  - نادي: ماونت سبورتس كفردبيان
-المركز الثاني : اندريا الحايك-  الوقت:1:32.48 دقيقة  - نادي:المزار الرياضي كفردبيان
-المركز الثالث : كارل عبدالنور-  الوقت:1:33.44 دقيقة  - نادي:فاريا مزار الرياضي
 
-السباق الاول لفئة الذكور مواليد (2006-2007) :
-المركز الأول : إتيان دبانة -  الوقت: 1:30.0 دقيقة  - نادي: فاريا مزار الرياضي
-المركز الثاني : كريس تشوبوريان-  الوقت: 1:30.51دقيقة  - نادي: فاريا مزار الرياضي
-المركز الثالث :شربل فخري -  الوقت:1:30.52 دقيقة  - نادي: ماونت سيدرز
 
 
-السباق الأول لفئة الاناث مواليد (2008-2009):
-المركز الأول : ليا اسطفان-  الوقت: 1:39.33 دقيقة  - نادي:فاريا سبورتينغ
-المركز الثاني :ميا اسطفان  -  الوقت: 1:40.23 دقيقة  - نادي: فاريا سبورتينغ
-المركز الثالث :تينا بو كرم  -  الوقت: 1:42.14دقيقة  - نادي: فقرا
 
-السباق الاول لفئة الاناث مواليد (2006-2007):
-المركز الأول : ساره اسطفان -  الوقت:1:32.74 دقيقة  - نادي: فاريا سبورتينغ
-المركز الثاني:ميسا عميرا -  الوقت: 1:37.59دقيقة  - نادي: فاريا سبورتينغ
-المركز الثالث : فالنتينا ماما-  الوقت:1:37.66 دقيقة  - نادي: الشباب فاريا 
وفي نهاية السباقات رئيس الإتحاد فرادي كيروز وأعضاء الإتحاد والمندوب الدولي اليوناني ايلياس مولالس و رؤساء الأندية والمدربون الجوائز والميداليات على الفائزين والفائزات .
يذكر بان المرحلة الثانية ستقام في الأرز على منحدرات جبران خليل جبران. 
اشرف على السباقات رئيسة و أعضاء  اللجنة الفنية في الإتحاد والمندوب الدولي مولالس.
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