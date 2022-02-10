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سيتي المتصدر يوسع الفارق مع ليفربول أقرب مطارديه

10
FEBRUARY
2022
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وسع مانشستر سيتي الفارق الذي يفصله في الصدارة عن أقرب مطارديه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى 12 نقطة بفوز سهل 2-صفر على برنتفورد.
 
وقام برنتفورد بعمل جيد لإبعاد خطورة سيتي في الشوط الأول وكاد أن يدخل الاستراحة في موقف جيد لكنه استقبل هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 40 سجله رياض محرز ليضع حامل اللقب في المقدمة.
 
ولم يواجه سيتي أي مشكلة أيضا بعد الاستراحة وحسم نتيجة المباراة في الدقيقة 68 بعد أن هز كيفن دي بروين الشباك مستفيدا من خطأ حارس برنتفورد.
 
وعزز سيتي سجله الخالي من الهزيمة إلى 14 مباراة في الدوري ليوسع الفارق أكثر مع ليفربول الثاني الذي سيواجه ليستر سيتي يوم الخميس. ولعب سيتي 24 مباراة مقابل 22 لليفربول.
 
واستمرت معاناة برنتفورد بعدما تجرع الهزيمة الخامسة تواليا في الدوري ليقترب أكثر من منطقة الهبوط. ويحتل الفريق المركز 14 متقدما بفارق ست نقاط على نوريتش سيتي صاحب المركز 18 ولعب برنتفورد مباراة أكثر منه.
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