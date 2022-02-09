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البريمييرليغ: السيتي يعزز صدارته بثنائية في مرمى برينتفورد وخسارة توتنهام امام ساوثامبتون

9
FEBRUARY
2022
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ضمن فعاليات الجولة 24 من منافسات الدوري الانكليزي الممتاز " البريمييرليغ "، وسّع نادي مانشستر سيتي الفارق مع أقرب مطارديه بفوزه الثمين امام برينتفورد وبواقع 2-0 على أرضية ملعب استاد الاتحاد.

وفي الشوط الاول فرض لاعبو السيتزن ايقاعهم الهجومي على مجرياته وسط تكتل لاعبي برينتفورد في مناطقهم الدفاعية لتصعب المهمة على ابناء المدرب بيب غوارديولا حيث نجح لاعبو مانشستر من السيطرة على الكرة وإنما بغياب الفعالية الهجومية امام مرمى الخصم، ولم تهدأ وتيرة ضغط لاعبي السيتي ولكن التنظيم الدفاعي للاعبي برينتفورد فرض كلمته في اللقاء حيث غابت خطورة اصحاب الأرض وتحصّل مدافع السيتي ايمريك لابورتي على محاولة خطيرة ولكن تسديدته جانبت القائم وفي الدقيقة 40 منح حكم اللقاء ضربة جزاء للسيتي انبرى اليها رياض محرز بنجاح في الدقيقة 40 ليمنح فريقه التقدم وبعدها اهدر لاعب برينتفورد ريكو هنري فرصة خطيرة بمواجهة الحارس ايدرسون والذي تألق في انقاذ فريقه من هدف التعادل لينتهي هذا الشوط بتقدم السيتي وبواقع 1-0.

وفي الشوط الثاني واصل لاعبو السيتي سطوتهم الكبيرة على مجرياته وسط تمركز دفاعي كبير للاعبي برينتفورد والذين فشلوا في القيام بأي ردة فعل تذكر في ظل التفوق الكبير للاعبي السيتي في السيطرة على الكرة وعدم منح الخصم أي فرصة لأي هجمة مرتدة لتغيب خطورة ابناء المدرب توماس فرانك بالكامل، وبعدها ادخل المدرب غوارديولا جاك غريليتش مكان محرز وفي الدقيقة 69 نجح كيفين دي بروين من خطف هدف رائع وبدوره حاول المدرب توماس فرانك إجراء بعض التعديلات في فريقه في محاولة لتحسين صورة الفريق ولكن السيطرة الكبيرة للاعبي السيتي حدّت من خطورة لاعبي برينتفورد، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة واصل لاعبو السيتي سيطرتهم على الكرة وحاولوا اقتناص هدف ثالث في ظل غياب تام لأي ردة فعل تذكر من جانب لاعبي برينتفورد ولم تنجح محاولات السيتي من زيادة غلتهم من الأهداف لتنتهي المباراة بفوزه وبواقع 2-0.

وفي باقي المباريات، انقاد نادي توتنهام هوتسبيرز الى خسارة مثير امام ساوثامبتون وبواقع 2-3 وسجل مدافع ساوثامبتون يان بيدناريك هدف خطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 18 قبل ان ينجح ارماندو بورخا من اعادة النتيجة الى التعادل في الدقيقة 23 قبل ان ينجح هيونغ مين سون من خطف هدف التقدم للسبيرز في الدقيقة 70 قبل ان ينجح محمد اليونسي من معادلة النتيجة لساوثامبتون في الدقيقة 80 قبل ان ينجح تشي ادامز من خطف هدف الفوز لساوثامبتون في الدقيقة 82 وبهذه الخسارة تراجع توتنهام المركز السابع في جدول الترتيب ولديه 3 مباريات مؤجلة فيما صعد ساوثامبتون الى المركز العاشر، فيما حسم التعادل الايجابي وبواقع 1-1 اللقاء الي جمع بين نورويتش سيتي وكريستال بالاس ليواصل نورويتش تواجده في المركز الـ18 فيما صعد كريستال بالاس الى المركز الـ13

 
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