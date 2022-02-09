فوز لبنان على الصومال في البطولة العربية لكرة السلة

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استهل منتخب لبنان للرجال بكرة السلة مبارياته في البطولة العربية الرابعة والعشرين للمنتخبات بفوزه على نظيره الصومالي 115-77 بعد ظهر اليوم الأربعاء ضمن المجموعة الثانية على ملعب نادي النصر بدبي في الامارات العربية المتحدة.



وسيتواجه منتخبا لبنان (المصنف 55 في العالم) والجزائر (105 في العالم) عند الساعة الرابعة من بعد ظهر الجمعة بتوقيت بيروت على زعامة المجموعة الثانية في ختام الدور الأول. اذ ان الفائز فيها يتأهل مباشرة الى الدور نصف النهائي بعدما فازت الجزائر على الصومال (المصنفة 146) في افتتاح البطولة الثلاثاء.



يشار الى أن المنتخبات المشاركة في الاستحقاق العربي قسمت الى مجموعتين:



-المجموعة الأولى وتضم ليبيا والأردن والامارات العربية المتحدة وتونس.

-المجموعة الثانية وتضم لبنان والجزائر والصومال.



وتندرج مشاركة منتخب الأرز في البطولة العربية في سياق تحضيراته لخوض "النافذة الثانية" من تصفيات كأس العالم ضد الأردن في العاصمة عمان الخميس 24 شباط وضد السعودية في جدة الأحد 27 من الشهر عينه.



وينص نظام البطولة على تأهل الأول من كل مجموعة الى الدور نصف النهائي مباشرة على ان ينتهي الدور الأول الجمعة لتستريح المنتخبات السبت، لتقام 3 مباريات اقصائية الاحد مع راحة الاثنين، ليجري الدور نصف النهائي الثلاثاء المقبل والنهائي الأربعاء المقبل.