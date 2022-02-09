مان يونايتد خارج مربع البريميرليغ الذهبي بالتعادل مع بيرنلي

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خرج مانشستر يونايتد من المربع الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد التعادل 1-1 مع بيرنلي متذيل الترتيب.

وسيطر يونايتد على اللعب بشكل مبكر وسجل هدفا ألغاه الحكم بسبب التسلل عن طريق حكم الفيديو المساعد، قبل أن يسجل بول بوجبا، في ظهوره الأول بالتشكيلة الأساسية منذ منتصف أكتوبر، هدفه الأول هذا الموسم، ليمنح الفريق الزائر تقدما مستحقا.

وصنع يونايتد الكثير من الفرص لتعزيز تقدمه قبل الاستراحة، لكن نيك بوب حارس بيرنلي تألق بوضوح، بينما لم يسدد صاحب الأرض أي كرة على المرمى في الشوط الأول.

ودفع يونايتد ثمن إهدار الفرص، لكن على عكس سير اللعب، أدرك جاي رودريجيز التعادل بعد هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 47.

ولم يكن بوسع يونايتد تكرار مستواه في الشوط الأول، وشعر بالإحباط بعد استقبال الهدف، لكنه حاول الضغط قرب النهاية دون أن يتكلل ذلك بالنجاح.

وتراجع يونايتد إلى المركز الخامس في الدوري برصيد 39 نقطة من 23 مباراة، وبفارق نقطة واحدة عن وست هام يونايتد رابع الترتيب.

ومع فوز نيوكاسل يونايتد على إيفرتون يوم الثلاثاء أيضا، تراجع بيرنلي بشكل أكبر في سباق الهروب من الهبوط حيث يتأخر بأربع نقاط عن فريق المدرب إيدي هاو صاحب المركز 17، لكن بيرنلي يملك مباراتين إضافيتين.

ورغم غياب المهاجم المخضرم كريستيانو رونالدو وجلوسه على مقاعد البدلاء في البداية، كان هجوم يونايتد خطيرا خلال الشوط الأول.

واعتقد الفرنسي رافائيل فاران مدافع يونايتد أنه سجل هدفه الأول مع يونايتد بعد مرور 12 دقيقة عن طريق ضربة رأس، لكن الحكم ألغى الهدف عقب مراجعة طويلة من حكم الفيديو بسبب تسلل على هاري مجواير.

وتقدم يونايتد بشكل مستحق بعد ذلك حيث مرر ماركوس راشفورد الكرة إلى زميله المندفع من الخلف لوك شو في الجانب الأيسر وأرسل كرة عرضية قابلها بوجبا بتسديدة قوية داخل الشباك.

وواصل يونايتد الضغط وسجل هدفا آخر ألغاه الحكم بسبب خطأ ضد راشفورد، قبل أن يقترب إدينسون كافاني من التسجيل بضربة رأس لولا تألق الحارس بوب.

وسدد راشفورد كرة قوية أنقذها بوب مجددا وسط ضغط متواصل من يونايتد لكن دون أن ينجح في إضافة الهدف الثاني، لينتهي الشوط الأول بعدما صنع الفريق الزائر 12 محاولة على المرمى.

واستغل رودريجيز فرصة نادرة ليسجل هدفه الأول مع بيرنلي هذا الموسم، ثم اقترب زميله المهاجم المنضم حديثا فاوت فيجهورست من تحقيق مفاجأة حيث كاد أن يسجل لصاحب الأرض بضربة رأس بعيدة المدى، لكن الحارس ديفيد دي خيا أنقذ المحاولة ببراعة.

وكاد فاران أن يسجل بكعب القدم لكن يونايتد خرج بالتعادل، ليكتفي الفريق بتحقيق فوزين في آخر خمس مباريات.