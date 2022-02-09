living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إنتر يطيح بمدربه السابق مورينيو وروما من كأس إيطاليا

9
FEBRUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
سجل أليكسيس سانشيز هدفا بتسديدة مذهلة، ليقود إنتر ميلان للفوز 2-صفر على روما في دور الثمانية لكأس إيطاليا لكرة القدم، ويطيح بمدربه السابق جوزيه مورينيو من المسابقة.
 
وحظي مورينيو باستقبال حافل من المشجعين في استاد سان سيرو في مباراته الأولى ضد فريقه السابق كمدرب.
 
وسجل إيدن جيكو هدف التقدم لإنتر بعد دقيقتين، وكان نيكولو باريلا قريبا من إضافة الهدف الثاني لكنه سدد بقوة في العارضة.
 
وأطلق التشيلي سانشيز تسديدة هائلة في الزاوية العليا للمرمى من 25 ياردة في الشوط الثاني، ليصعد بإنتر للعب في الدور قبل النهائي ضد الفائز من مباراة الأربعاء بين ميلان ولاتسيو.
 
وكانت الليلة مفعمة بالمشاعر للمدرب مورينيو الذي قاد إنتر لحصد لقب الدوري مرتين متتاليتين، كما حقق ثلاثية لا سابق لها من الألقاب لهذا النادي خلال وجوده في الفترة من 2008 وحتى 2010.
 
وهتفت جماهير إنتر باسم مورينيو ورفعت لافتة كُتب عليها "مرحبا جوزيه في بيتك".
 
وقال مورينيو لمحطة (ميدياست) التلفزيونية "لقد رحبوا بي بطريقة رائعة ومنحني المسؤولون هدية جميلة وكانت الجماهير لطيفة جدا معي. هذا أمر مفعم بالمشاعر. لا أستطيع إلا أن أقول شكرا لكم. لن أخفي أبدا علاقتي الأبدية بإنتر".
 
وأضاف المدرب البرتغالي "لكني جئت إلى هنا من أجل الفوز، من أجل فريقي روما وجمهوري، ولم نتمكن من ذلك. باستثناء أول خمس دقائق، لعبنا بشكل رائع جدا".
 
ويلعب يوفنتوس ضد ساسولو وفيورنتينا ضد أتلانتا في باقي منافسات دور الثمانية لكأس إيطاليا يوم الخميس.
 
وشهد موسم مورينيو الأول مع روما العديد من مراحل الصعود والهبوط، لكن جماهير إنتر أظهرت كل التقدير للمدرب البرتغالي واحتفلت بعودته بعد مرور 4293 يوما على مباراته الأخيرة مع الفريق في مايو 2010.
 
لكن بعد البداية بقليل غابت الابتسامة عن وجه مورينيو، حيث تقدم إنتر بشكل مبكر وحاول تعويض خسارته في قمة المدينة أمام ميلان.
 
وسجل جيكو، مهاجم روما السابق، هدف التقدم المبكر لإنتر بعد كرة عرضية من زميله إيفان بريشيتش.
 
وسيطر إنتر بشكل مبكر على اللعب، وسدد باريلا في العارضة، قبل أن يطلق نيكولو زانيولو تسديدة أنقذها الحارس سمير هاندانوفيتش.
 
وتعرض إنتر لضربة بعدما اضطر المدافع الإيطالي الدولي أليساندرو باستوني للخروج من الملعب بسبب إصابة في الكاحل.
 
وتألق الحارسان بعد الاستراحة، وأنقذ هاندانوفيتش تسديدة أبدلت اتجاهها، كما أبعد روي باتريسيو محاولة خطيرة من باريلا.
 
وأنقذ ميلان شكرينيار مدافع إنتر محاولة خطيرة من على خط المرمى، بعدما راوغ زانيولو الحارس هاندانوفيتش وسدد من زاوية ضيقة وكان قريبا من إدراك التعادل.
 
لكن انتهى توتر إنتر في الدقيقة 68، حيث وجد سانشيز مساحة على حافة منطقة الجزاء وأطلق تسديدة هائلة داخل الشباك.
 
وقال سيموني إنزاجي مدرب إنتر "أدى اللاعبون بشكل رائع، لأن المباراة لم تكن سهلة. يملك روما إمكانات وتشكيلة قوية، لكن نحن نستحق الوصول إلى قبل النهائي".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout