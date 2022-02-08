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كأس العالم للأندية.. بالميراس يضرب الأهلي المصري ويتأهل إلى النهائي

8
FEBRUARY
2022
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سجل دودو هدفا وصنع آخر ليقود بالميراس البرازيلي للفوز 2-0 على الأهلي المصري في قبل نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم يوم الثلاثاء ويضرب موعدا في النهائي مع الفائز من مواجهة تشيلسي والهلال يوم السبت المقبل.

وأرسل دودو تمريرة بينية رائعة إلى رافائيل فيغا المنطلق من الخلف ليطلق تسديدة أرضية قوية استقرت في مرمى علي لطفي حارس الأهلي في الدقيقة 39.

وضاعف دودو (30 عاما)، لاعب الدحيل القطري السابق، النتيجة بتسديدة قوية بعد تمريرة من فيجا سكنت الزاوية اليمنى العليا لمرمى لطفي بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني.

وطالب لاعبو الأهلي بركلة جزاء بعد سقوط البديل أحمد عبد القادر داخل المنطقة في الدقيقة 54 لكن الحكم أشار باستمرار اللعب.

وقلص الأهلي الفارق في الدقيقة 72 عبر البديل الاخر محمد شريف عندما تابع تسديدة هائلة من عبد القادر من خارج منطقة الجزاء ارتدت من يد الحارس لكن الحكم ألغى الهدف بعد الاستعانة بتقنية الفيديو بداعي تسلل شريف.

وأكمل الأهلي المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 81 بعد طرد مدافعه أيمن اشرف بعد تدخل خشن ضد أحد لاعبي بطل أميركا الجنوبية، وذلك بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

 

وسيلتقي الأهلي بطل افريقيا مع الخاسر من مباراة الهلال السعودي بطل آسيا وتشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا على المركز الثالث يوم السبت المقبل.

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