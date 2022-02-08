إيطاليا تعلن رغبتها في استضافة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2032"

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أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في بيان رسمي يوم الاثنين، أنه أبلغ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" برغبة إيطاليا في استضافة نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم عام 2032.

وجاء في بيان الاتحاد الإيطالي: "في الأيام القليلة الماضية، أعرب الاتحاد الايطالي لكرة القدم لنظيره الأوروبي عن اهتمامه باستضافة يورو 2032".

وتابع البيان، أن الاتحاد الإيطالي يرغب في تحديث البنية التحتية للملاعب في أنحاء البلاد وبناء ملاعب جديدة.

واستضافت العاصمة روما 4 مباريات في كأس أوروبا الأخيرة التي أقيمت في صيف 2021 في 12 مدينة أوروبية والتي توجت إيطاليا بلقبها على حساب إنجلترا في النهائي على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

كما سبق أن استضافت إيطاليا البطولة القارية منفردة في مناسبتين عامي 1968 و1980.

وتنتهي فترة تقديم الطلبات الأولية للحصول على حقوق الاستضافة لبطولة أوروبا 2028 و 2032 في الـ23 من مارس المقبل، مع الموعد النهائي لتقديم مشروع مكتمل في 12 أبريل 2023، على أن يتم اختيار البلد المستضيف في سبتمبر من العام ذاته.

ومن المقرر أن تستضيف ألمانيا بطولة "يورو 2024" المقبلة.