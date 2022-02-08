living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

التشكيلة المثالية لأمم إفريقيا.. 8 عرب وغياب مريب لـ"جباسكي"

8
FEBRUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الإثنين، قائمة الأساسيين والاحتياطيين في "التشكيلة المثالية" لكأس أمم إفريقيا، التي اختتمت الأحد بتتويج السنغال باللقب على حساب مصر بركلات الترجيح، بعد نهائي مثير.
 
وضمت التشكيلة الأساسية 4 لاعبين عرب من بينهم 3 مصريين ومغربي، فيما جاء بقائمة الاحتياط 4 عرب أيضا هم مصريان ومغربي ولاعب من جزر القمر.
 
وتألفت القائمة الأساسية من حارس مرمى السنغال إدوارد مندي، وأشرف حكيمي (المغرب) ومحمد عبد المنعم (مصر) وإدموند تابسوبا (بوركينا فاسو) وساليو سيس (السنغال) للدفاع، ومحمد النني (مصر) ونامباليس مندي (السنغال) وإبراهيم توريه (بوركينا فاسو) للوسط، ومحمد صلاح (مصر) وفنسنت أبوبكر (الكاميرون) وساديو ماني (السنغال) للهجوم.
 
أما قائمة الاحتياطيين فضمت أندري أونانا وكولينز فاي وأندري أنغيزا وتوكو إيكامبي (الكاميرون)، ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح (مصر)، وسفيان بوفال (المغرب)، وكاليدو كوليبالي وفامارا ديدهيو (السنغال)، ويوسف ماتشانغاما (جزر القمر)، وبرتراند تراوري (بوركينا فاسو).
 
وخلت القائمتان بشكل مثير للجدل من حارس مرمى منتخب مصر محمد أبوجبل (جباسكي)، الذي تألق وتصدى ببراعة لـ5 ركلات جزاء وترجيح، بعد أن حظي بفرصة ذهبية لإثبات الذات على خلفية إصابة الحارس الأساسي محمد الشناوي في دور الـ16 أمام كوت ديفوار.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout