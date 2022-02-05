أولمبياد بكين الشتوي: 45 إصابة بكورونا في أول أيام المنافسات

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في اليوم الأول للمنافسات الرسمية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، أعلن المنظمون عن تسجيل 45 إصابةً جديدةً بفيروس «كورونا» مرتبطة بالألعاب، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وقالت اللجنة المنظمة للبطولة في تحديثها اليوم (السبت) إن 25 من الرياضيين ومسؤولي الفرق كانوا من بين الأشخاص الذين تأكدت إصابتهم أمس (الجمعة).

وبهذه الحصيلة الجديدة، يرتفع عدد الإصابات بـ«كوفيد - 19» في الأولمبياد منذ 23 يناير (كانون الثاني) إلى 353 حالة.

وتجري الألعاب الأولمبية الشتوية في ظل قواعد مشددة بشأن فيروس «كورونا».

وينفصل كل المشاركين بشكل تام عن الشعب الصيني.