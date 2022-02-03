قبل موقعة الكاميرون.. كيروش يوجه رسالة عاجلة للاعبي مصر

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وجه البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، الخميس، رسالة للاعبي المنتخب الوطني المصري قبل لقاء نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية أمام الكاميرون.

وقال كيروش في رسالته: "شباب منتخب مصر. الحرب. الحرب مستمرة من خلف الكواليس مع كل معانيها الباهظة والقرارات غير العادلة ضد فريقنا".

وأضاف: "نحن نواجه فقط ألعاب ذهنية صغيرة ينتجها قاصرون يحاولون بها تشتيت تركيزنا. الحقيقة فقط أنهم يستطيعون فقط رفع ثقتنا وإشعال حماسنا لأداء أفضل. ويستطيعون فقط أن يؤثروا على فريقنا بمزيد من الحماس والقوة لانتفاضتنا وأداء مهمتنا".

وتابع: "الفائزون يأخذون كل شيء وسوف نتوقف فقط عن الصراع ونستريح بعد انتهاء المباراة. الفائزون يأخذون كل شيء ولن نترك شيئا للأخرين".

ومساء الخميس، تصطدم مصر بالكاميرون في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا، بعد 13 مواجهة سابقة بين المنتخبين في البطولة الأكبر في القارة السمراء.

وتأهلت مصر إلى نصف النهائي بعد التغلب على المغرب (2-1) في ربع النهائي، بينما بلغت الكاميرون الدور ذاته عقب تحقيق الفوز على غامبيا بثنائية نظيفة.

عقدة الأسود

وتعد مصر عقدة دائمة لأسود الكاميرون، خاصة في بطولات كأس الأمم الإفريقية، حيث توجت مصر مرتين في النهائي على حسابهم عامي 1986 و2008.

وبشكل عام لعبت مصر ضد الكاميرون 27 مباراة، حققت خلالها 15 انتصارا، مقابل 6 فقط للكاميرون و6 تعادلات.

وشكلت مصر عقدة في الفترة الماضية لأسود الكاميرون، حيث تفوقت عليهم مرتين في أمم إفريقيا 2008، وحرمتهم من بلوغ المونديال عام 2006 بالفوز في القاهرة (3-2) والتعادل في ياوندي (1-1) لتذهب بطاقة التأهل إلى كوت ديفوار.

ذكرى مؤلمة

الكاميرون نجحت في إنهاء العقدة المصرية عام 2017، وتغلبت على الفراعنة بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية بالغابون.

مواجهة 2017 هي الأخيرة بين المنتخبين، لكنها تحمل ذكرى مؤلمة للغاية للفريق المصري الذي فقد فرصة التتويج باللقب الثامن في تاريخه وتوسيع الفارق مع الكاميرون إلى 4 بطولات في صراع الزعامة التاريخية للقارة.

الكاميرون حققت وقتها لقبها الخامس تاريخيا وقلصت الفارق مع مصر إلى لقبين فقط، وتستعين بملعبها وجماهيرها في نصف نهائي أمم إفريقيا 2021 من أجل بلوغ النهائي ومنع مصر من زيادة رصيد بطولاتها، ومحاولة تقليص الفارق إلى بطولة واحدة.