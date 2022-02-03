لماذا راقبت سلطات الكاميرون تدريبات منتخب مصر بطائرة "درون"؟

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كشف السفير المصري في الكاميرون، مدحت المليجي، حقيقة واقعة تحليق طائرة من دون طيار، فوق الملعب المخصص لتدريبات منتخب مصر، قبيل المباراة المرتقبة، الخميس، أمام منتخب الكاميرون، في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكانت وسائل إعلام ومغردين تداولوا أن مدرب منتخب مصر كارلوس كيروش، اضطر مساء الأربعاء لوقف مران المنتخب المصري بعدما فوجئ بوجود طائرة "درون" تحلق فوق الملعب المخصص للتدريبات.

وقال سفير مصر بالكاميرون، مدحت المليجي، في تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية، إن هذه الطائرة تتبع أجهزة الأمن الكاميرونية وحلقت لرصد الموقف وتصوير أي تجاوزات قد تحدث خلال أول 15 دقيقة من بدء التدريبات، حيث يتم فيها السماح لوسائل الإعلام وبعض عناصر الجمهور بالتواجد في مقاعد المتفرجين لمتابعة التدريبات.

وأوضح المليجي أن الأمن الكاميروني بالفعل سحب هذه الطائرة بعد مرور أول 15 دقيقة من عمر التدريبات وخروج ممثلي وسائل الإعلام والمتفرجين، وعاد المنتخب المصري لاستئناف مرانه، مشددا على أنه "لا صحة مطلقا لما تم ترويجه أو الإيحاء بأن هذه الطائرة كانت موجودة لكشف خطة المنتخب أو للإضرار به، فهي كانت طائرة مكشوفة وتتحرك أمام أعين الجميع" بحسب تعبيره.

وبالنسبة للحالة العامة للمنتخب المصري قال المليجي إن الروح المعنوية لكل لاعبي وأعضاء المنتخب في أعلى مستوياتها، وأنه "يثق في قدرة الفريق المصري على تقديم مباراة قوية غدا أمام الكاميرون بعدما أثبت جدارته في التواجد ضمن مربع نصف النهائي بتلك البطولة".

وعن التنسيق مع السلطات الكاميرونية بشأن الجماهير المصرية المقرر سفرها من القاهرة غدا لتشجيع منتخب بلادهم في الكاميرون، قال السفير المصري "إنه اجتمع مع وزير الداخلية الكاميروني أمس الثلاثاء بهذا الشأن، واليوم أرسل له الوزير الكاميروني اثنين من نوابه لتنسيق كل الأمور لحضور الجماهير المصرية".

وأوضح المليجي أن "الجماهير المصرية ستحضر في 3 طائرات وأنه تم الاتفاق مع السلطات الكاميرونية على كل التفاصيل بدءا من إجراءات وصولهم للمطار والتعامل معهم بشأن إجراءات مواجهة فيروس كورونا، وحتى نقلهم بالحافلات إلى ملعب المباراة وإيصالهم للمقاعد المخصصة لهم واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لمنع أي احتكاك مع الجمهور الكاميروني".