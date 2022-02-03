انطلاق شعلة «أولمبياد بكين»

A + A -

تنطلق الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين غداً (الجمعة) وسط تدابير مشددة ومثيرة للجدل للوقاية من وباء «كوفيد - 19»، ومقاطعة دبلوماسية من عدد من الدول.

وتحت أشعة شمس ظاهرة، ولكن في ظل طقس بارد، بدأ مشوار الشعلة الأولمبية صباح أمس، ويفترض أن تمر بكل المواقع الرمزية في العاصمة الصينية، وبينها السور الكبير. وأطلقت منافسات لعبة الكيرلينغ أمس قبل حفل الافتتاح الجمعة.

وللمرة الأولى في تاريخ هذه الألعاب، ستكون بكين المدينة الأولى في العالم التي تستضيف دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، بعد أن استضافت سابقاً (2008) دورة الألعاب الصيفية. وألعاب بكين هي الثانية في زمن «كوفيد - 19»، بعد الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو التي حصلت العام الماضي بتأخير سنة بسبب الوباء.

وفي بلد يتفاخر بسياسة «صفر كوفيد»، تبدو التدابير الاحترازية مشددة جداً، وأقسى مما كانت في طوكيو. وتحظر الإجراءات على الزائرين دخول أو مغادرة الفقاعة الأولمبية التي تضمّ أماكن إقامة المشاركين ونظام النقل ومواقع المسابقات، إضافة إلى الفنادق المحصنة والمنشآت التي ستستقبل المنافسات، ومواقع الفحوص اليومية للكشف عن «كوفيد». ويعيش في هذه الفقاعات نحو 60 ألف شخص يضعون الكمامات بشكل إجباري، ويستخدمون الروبوتات للحصول على القهوة والمشروبات والوجبات... إلخ.

وأعلنت دول عدة، على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا، «مقاطعة دبلوماسية» للألعاب للتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في الصين، خاصة في منطقة شينجيانغ ذات الغالبية السكانية المسلمة، وقمع المعارضة في- هونغ كونغ. وترفض بكين هذه الاتهامات، وتتهم واشنطن بالمزج بين السياسة والرياضة.