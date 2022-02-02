بعثة لبنان للتايكواندو الى البطولة العربية بالفجيرة

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غادرت بعثة منتخب لبنان للتايكواندو الى امارة الفجيرة(الامارات العربية المتحدة) للمشاركة في البطولة العربية (بطولة الفجيرة المفتوحة - جي2) . وتضم البعثة مدير المنتخبات الوطنية المدرب الغراند ماستر رالف حرب والمدرب الماستر باتريك شويري واللاعبين:

-الرجال: رافاييل قدسي(تحت ال58 كلغ)،مارك خليفة(تحت ال58 كلغ)،شربل كيريللوس(تحت ال80 كلغ)،طارق موصللي(تحت ال87 كلغ) وراي الراعي(فوق ال87 كلغ).

-السيدات:مارييللا بو حبيب(تحت ال53 كلغ)،ليتيسيا عون(تحت ال57 كلغ) ،ورد سليمان(تحت ال73 سنة)

-الناشئين:فؤاد ظريفة(تحت ال55 كلغ).

وقبيل مغادرة البعثة، اتصل رئيس الاتحاد اللبناني للتايكواندو الدكتور حبيب ظريفة بمدير المنتخبات الوطنية رالف حرب وتمنى لها التوفيق في الاستحقاق .