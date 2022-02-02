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بيان مصري "حاسم" بشأن مسحات كورونا منتخب الفراعنة

2
FEBRUARY
2022
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أصدرت وزارة الشباب والرياضة المصري بيانا، الثلاثاء، ردت فيه على تقارير كاميرونية قالت إن نتيجة فحص كورونا لنجم منتخب الفراعنة، لاعب ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، كانت إيجابية.
 
وقال البيان، إن وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، "بعد تواصله مع بعثة المنتخب الوطني، اطمأن على سلبية مسحة جميع أفراد بعثة المنتخب الوطني الخاصة بلقاء الكاميرون".
 
وأضاف البيان: "اطمأن صبحي على سلبية المسحة الطبية الرسمية التي أجراها المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الإصابة بفيروس كورونا، وذلك استعدادا للقاء منتخب الكاميرون المرتقب الخميس المقبل، ضمن نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون".
 
وتواصل وزير الشباب والرياضة المصري مع بعثة المنتخب، "للاطمئنان على كافة الاستعدادات للمباراة التي تترقبها الجماهير المصرية، يوم الخميس، متمنيا لهم التوفيق في المباراة والفوز بها، استكمالا للأداء المميز الذي يقدمه اللاعبون والانتصارات التي يحققونها بالبطولة".
 
وتأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا، بعدما فاز على المنتخب المغربي بنتيجة 2-1، ليواجه الكاميرون أصحاب الأرض.
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