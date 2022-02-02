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أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، الثلاثاء، أنه حرر مهاجمه الدولي الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ فاسحًا المجال أمامه للالتحاق ببرشلونة الإسباني كلاعب حر.

وشوهد القائد السابق للنادي اللندني في صور وهو يشارك في التدريبات مع برشلونة، نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، الثلاثاء.

وصل الدولي الغابوني إلى إسبانيا، الاثنين، قبل نهاية سوق الانتقالات الشتوية في يناير، إلاّ أنّ النادي لم يعلن عن أي صفقة قبل انقضاء المهلة. وبعد أن أصبح لاعبًا حرًا إثر تحريره من عقده الذي كان يمتد حتى عام 2023، يمكنه التوقيع مع أي نادٍ حتى بعد إغلاق السوق.

وجاء في بيان للمدفعجية: "غادر بيار-إيميريك أوباميانغ النادي باتفاق متبادل. نتمنى له كل التوفيق في الفصل الجديد من مسيرته ونشكره على مساهمته للنادي".

ولم يلعب المهاجم الغابوني مع أرسنال منذ أن استبعده المدرب الإسباني ميكل أرتيتا لأسباب تأديبية. ووفقًا لتقارير، كان أوباميانغ من اللاعبين الأعلى أجرًا في الدوري الانجليزي براتب أسبوعي يبلغ 250 ألف جنيه إسترليني (330 ألف دولار).

ودافع الغابوني عن ألوان "المدفعجية" منذ يناير 2018 حين انتقل إليه من بوروسيا دورتموند الألماني في اليوم الأخير من سوق الانتقالات في صفقة قياسية في حينها بالنسبة للنادي اللندني (56 مليون جنيه إسترليني).

وبعد أربعة أعوام تحديدًا، شارك في 165 مباراة مع "غنرز" سجل خلالها 92 هدفًا.

وكان أوباميانغ ضمن تشكيلة الغابون في كأس أمم إفريقيا المقامة حاليًا في الكاميرون، لكنه غاب عن أول مباراتين بسبب إصابته بفيروس كورونا قبل أن يستبعد كليًا بعد أن قال الطاقم الطبي للمنتخب إن اللاعب يعاني من "مشاكل في القلب".

وأشارت وسائل الإعلام الإسبانية إلى أن أوباميانغ سيوقع عقدًا لمدة ستة أشهر، مع خيار التمديد لعام إضافي مع النادي الكتالوني الساعي إلى تعويض خسارة مهاجمه الجديد الأرجنتيني سيرخيو أغويرو بعد اعتزاله لمشكلات في القلب ورحيل مواطنه النجم ليونيل ميسي إلى باريس سان جرمان الفرنسي.

واختير أوباميانغ قائدًا لأرسنال في عام 2019، وقاد الفريق إلى الفوز بلقبه الوحيد تحت قيادة أرتيتا عندما سجل هدفين في نصف نهائي ونهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عام 2020.

ومع ذلك، تراجع مستوى أوباميانغ منذ تمديد عقده لمدة ثلاث سنوات في سبتمبر 2020 في خطوة جعلته أحد أعلى اللاعبين أجراً في الدوري الممتاز بقيمة 18 مليون جنيه إسترليني سنوياً (24 مليون دولار).

وسجل أوباميانغ 10 أهداف فقط في الدوري الموسم الماضي حيث احتل أرسنال المركز الثامن، وأحرز أربعة أهداف في 14 مباراة هذا الموسم.