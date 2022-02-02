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كيروش يرد على "حرب إيتو".. ويوجه رسالة لجماهير مصر

2
FEBRUARY
2022
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شن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر هجوما قويا على رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو بسبب تصريحات الأخير عن مباراة المنتخبين في كأس أمم إفريقيا.
 
وقال إيتو خلال جلسته مع لاعبي الكاميرون لتحفيزهم لنصف النهائي بعد مواجهة غامبيا مباشرة: "كل ما فعلتموه يتوقف على مباراة الخميس أمام منتخب مصر، استعدوا بنفس العقلية لأنها الحرب. الحرب".
 
وقال كيروش في تصريحات نقلتها قناة "أون تايم سبورتس" المصرية: "للأسف سأقول تعليق لا أريد قوله ردا على تصريحات صامويل إيتو، لأنه نسى أن هناك بعض جماهير الكاميرون ماتت في الاستاد وهو يقول إن مباراة مصر هي الحرب، وهي لا يبنى عليها أي شيء على الإطلاق".
 
وواصل: "كرة القدم لا تتعلق بشن حروب ولكن كرة القدم تتعلق بالفرحة والسعادة والاستمتاع".
 
وشدد: "سنرد على هذه الحرب بكرة القدم واللعب وتقديم كرة قدم رائعة لإسعاد الجماهير، فنحن هنا لإسعادهم وليس للتسبب في وفاتهم".
 
واستمر في تصريحاته: "عندنا تقول إن منتخب الكاميرون جاء للحرب والتحدي سأترك هذا الأمر للاتحاد الإفريقي لأن هذا التعليق يستحق البطاقة الحمراء".
 
ثم أردف "الحرب التي أعلن عنها إيتو سنرد عليها بكرة قدم بأفضل أسلوب وبأفضل طريقة".
 
واستدرك: "هذا ما يتوقعه الناس منا جميعا وليست الحرب التي تحدث عنها إيتو، نحن نتحدث عن الشرف والكرامة فتوقفوا عن ذلك".
 
ويلعب منتخب مصر ضد الكاميرون في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 يوم الخميس المقبل.
 
وكان منتخب الكاميرون مستضيف البطولة تأهل لنصف النهائي بالفوز على غامبيا، بينما فاز منتخب مصر على المغرب بثنائية مقابل هدف.
 
رسالة لجماهير منتخب مصر
 
ووجه كيروش رسالة لجماهير مصر خلال حديثه قائلا: "هناك ناس مهمتهم ليست الحديث عن النقاط التكتيكية والخططية والإصابات وهذا خطر كبير، ومثلما قال صلاح هذا منتخب مصر وليس نادي الأهلي أو الزمالك أو الإسماعيلي أو فيوتشر، هو منتخب مصر ونريد مشجعين حقيقين وجمهور مصر يتفهم أن المنتخب يؤدي بشكل جيد وبروح قتالية والجميع هنا أصدقاء ولا غير ذلك".
 
وأضاف: "العديد من القصص تنسج خلف الستار للحديث بعض الدقائق أمام التليفزيون، ولا أعرف لماذا يحدث ذلك".
 
وتابع: "أتمنى أن تتفهم الجماهير المصرية أننا لا نكذب عليهم على الإطلاق ولا نخدعهم وبالتالي كان قراري أن آتي إلى هنا للحديث للجماهير المصرية، ونحن هنا لنلعب من أجلهم".
 
وأردف "لن نستطيع أن نكون أبطال هذه البطولة إلا إذا كان لدينا كتيبة مميزة من اللاعبين ودكة بدلاء قوية وهذا ما فعلناه خلال الـ3 شهور الماضية".
 
ثم قال: "تعلمت في حياتي أن الشيطان دائما موجود خلف الباب وأي شيء قد يحدث ويجب أن نستمر في الإيمان بقدرة لاعبي المنتخب".
 
وفسر: "نحن هنا لنضحي ونبذل كل جهدنا ونحقق النصر من أجل الجماهير وهذا ما أسعى بقوة لفعله دون استخدام الناس والكذب عليهم".
 
وتابع: "يجب إيقاف كل ذلك إذا أردتم أن تبنوا منتخب قومي قوي يطلق عليه المنتخب المصري، فتحدثوا فقط عن مصر وليس عن أي شيء آخر".
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