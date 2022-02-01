living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مدير الـ"FBI" يتحدث عن "تهديد" من الحكومة الصينية

1
FEBRUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اعتبر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) أن "التهديد الذي تشكله الحكومة الصينية على الغرب "أكثر جرأة" وضرر من أي وقت مضى".
 
ويأتي ذلك ضمن خطاب ألقاه مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي، في إطار اتهام بكين بسرقة الأفكار الأمريكية والابتكار وإطلاق عمليات قرصنة ضخمة، قبل أيام فقط من استعداد بكين لاحتلال المسرح العالمي من خلال استضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.
 
وبحسب نسخة من الخطاب الذي قدمه مكتب التحقيقات الفدرالي، قال كريستوفر راي: "عندما نحصي ما نراه في تحقيقاتنا، وأكثر من 2000 منها تركز على محاولة الحكومة الصينية سرقة معلوماتنا أو تقنيتنا، فلا يوجد بلد يمثل تهديدا أكبر لأفكارنا وابتكاراتنا وأمننا الاقتصادي من الصين"، موضحا أن "المكتب يفتح قضايا جديدة لمواجهة عمليات المخابرات الصينية كل 12 ساعة أو نحو ذلك، حيث يسرق قراصنة الحكومة الصينية بيانات شخصية وشركات أكثر من جميع الدول الأخرى مجتمعة".
 
وأضاف راي: "إن الضرر الناجم عن التجسس الاقتصادي للحكومة الصينية ليس فقط أن شركاتها تمضي قدما على أساس التكنولوجيا التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني..بينما يتقدمون، يدفعون شركاتنا وعمالنا إلى الخلف..هذا الضرر - فشل الشركة، وفقدان الوظائف - يتراكم منذ عقد من الزمان حتى الانهيار الذي نشعر به اليوم، إنه الضرر الذي يشعر به العاملون في مجموعة كاملة من الصناعات في جميع أنحاء البلاد".
 
وتابع راي: "لقد تحدثت كثيرا عن هذا التهديد منذ أن أصبحت مديرا في عام 2017، لكنني أريد التركيز عليه هنا الليلة لأنه وصل إلى مستوى جديد..أكثر جرأة، وأكثر ضررا من أي وقت مضى، وهو حيوي..أن نركز جميعً على هذا التهديد معًا ".
 
من جهتهم، رفض مسؤولو الحكومة الصينية مرارا الاتهامات الموجهة من الحكومة الأمريكية، حيث قال المتحدث باسم السفارة بواشنطن في يوليو الماضي إن الأمريكيين "شنوا هجمات لا أساس لها" وتشهيرا خبيثا بشأن الهجمات الإلكترونية الصينية"، ووصف البيان الصين بأنها "مدافع قوي عن الأمن السيبراني". 
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout