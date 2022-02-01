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الجزائري يوسف بلايلي ينضم إلى بريست الفرنسي

1
FEBRUARY
2022
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أعلن نادي بريست الفرنسي، الاثنين، تعاقده مع الدولي الجزائري يوسف بلايلي حتى نهاية الموسم الحالي، لتعويض رحيل رومان فيفر، وذلك قبيل ساعات من إغلاق باب الانتقالات الشتوية.

وكان بلايلي لاعب الوسط الذي سيبلغ عامه الثلاثين في مارس المقبل، تحرر من عقده الممتد على 18 شهراً «بالتراضي» مع نادي قطر القطري، غداة تسجيله هدف الفوز لمنتخب بلاده في مرمى قطر ضمن نصف نهائي كأس العرب لكرة القدم في الدوحة الشهر الماضي.

وسرق بلايلي الأضواء في كأس العرب الذي ظفرت الجزائر بلقبه بالفوز على تونس في المباراة النهائية، وسجل هدفين وصنع آخر.

وكان بلايلي قريباً من وضع حدّ لمسيرته بعد ايقافه في 2015 لمدة عامين بسبب تعاطيه مادة الكوكايين ما أدى الى فسخ عقده مع نادي اتحاد العاصمة الجزائري، وذلك بعد محاولات من محاميه لإثبات أن مخدّر الكوكايين تم وضعه في نرجيلته دون علمه.

وبعد خروجه من النفق المظلم، أشرقت الشمس مجددا في سماء اللاعب بتعاقده مع نادي أنجيه الفرنسي برئاسة مواطنه سعيد شعبان، إلا أن افتقاده لثقة المدرب ستيفان مولان دفعته لترك الفريق والعودة إلى أفريقيا في 2018 من بوابة فريقه السابق الترجي الرياضي التونسي.

كان دوره محورياً في إحراز الترجي لقب دوري أبطال أفريقيا مرتين في 2018 و2019، فارتفعت أسهمه وأصبحت عودته إلى المنتخب مطلباً شعبياً.

وشارك بلايلي أيضاً في كأس أمم أفريقيا الحالية في الكاميرون، غير أن الجزائر حاملة اللقب ودّعت من الدور الأول.

وسيعتمد بريست على بلايلي في تعويض رحيل فيفر الذي وقع صباح الاثنين على كشوفات نادي ليون.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن عقده يتضمن خيار التجديد لثلاثة مواسم أخرى.

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