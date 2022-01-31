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أول تعليق لصلاح بعد قيادته منتخب مصر لبلوغ نصف نهائي كأس إفريقيا

31
JANUARY
2022
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حرص نجم منتخب مصر، محمد صلاح، على تهنئة الجماهير المصرية بعد قيادته "الفراعنة" للفوز على المغرب والتأهل لنصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون.
 
وقال صلاح في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: "مواجهة المغرب كانت صعبة واستطعنا الفوز، وأهنئ الجمهور المصري بهذا الانتصار".
 
وتأهل منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا، بعد مباراة ماراثونية ضد المغرب امتددت لشوطين إضافيين، قبل أن يحقق "الفراعنة" الفوز بنتيجة 2-1.
 
وتألق صلاح بشكل لافت في لقاء المغرب، حيث سجل هدفا وصنع هدفا آخر لزميله محمود تريزيغيه، ليحصل على جائزة رجل المباراة.
 
وضرب منتخب مصر موعدا في الدور نصف النهائي مع منتخب الكاميرون، مستضيف البطولة الذي تأهل على حساب غامبيا.
روسيا اليوم
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