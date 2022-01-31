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فيدرر ودجوكوفيتش يتفاعلان مع إنجاز نادال التاريخي

31
JANUARY
2022
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حطم الأسطورة الإسبانية رافائيل نادال، الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بألقاب "غراند سلام" للتنس، بعد تتويجه ببطولة أستراليا المفتوحة، أمس الأحد، على حساب الروسي دانييل مدفيديف.
 
فبعد أشهر قليلة من الخوف من انتهاء مسيرته بسبب الإصابة، توج نادال بلقب بطولة أستراليا بعد فوزه في نهائي مثير على مدفيديف.
 
وانتفض نادال بعد خسارة أول مجموعتين ليفوز بثلاث مجموعات متتالية ويحطم الرقم القياسي في التتويج بالبطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، ويصل إلى اللقب الـ21 متقدما بلقب واحد عن غريميه، السويسري روجر فيدرر، والصربي نوفاك دجوكوفيتش.
 
وتفاعل فيدرر ودجوكوفيتش بكل روح رياضية مع إنجاز نادال التاريخي، حيث كتب السويسري على حسابه في موقع "إنستغرام" في رسالة وجهها للنجم الإسباني: "إلى صديقي ومنافسي العظيم رافائيل نادال، تهنئة من القلب لأنك أول رجل يفوز بـ21 لقبا في البطولات الكبرى، التزامك المذهل في العمل، إخلاصك وروحك القتالية مصدر إلهام لي وللآخرين حول العالم. فخور لمشاركة هذه الحقبة معك، ومتأكد أن هناك المزيد من الإنجازات تنتظرك".
 
 
أما دجوكوفيتش فقال عبر حسابه في موقع "تويتر": "مبروك اللقب الـ21، إنجاز مذهل".
روسيا اليوم
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