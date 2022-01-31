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بعد يوم من الخروج الحزين.. تونس تقيل مدربها وتستعد للمونديال

31
JANUARY
2022
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بعد يوم واحد من "الخروج الصادم" من كأس أمم إفريقيا، أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، الأحد، إقالة المدرب منذر الكبير.
 
وقال الاتحاد التونسي في بيان بصفحته على فيسبوك: "تقرر إنهاء العلاقة التعاقدية مع السيد منذر الكبير وتعيين السيد جلال القادري خلفا له".
 
وأضاف: "نشكر السيد منذر الكبير على ما بذله من مجهودات في الفترة التي قضاها على رأس المنتخب راجين له التوفيق في باقي مسيرته التدريبية، كما نرجو للسيد جلال القادري التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة".
 
وتأتي إقالة الكبير بعد خسارة تونس 1-صفر "بشكل مفاجئ"، أمام بوركينا فاسو في دور الثمانية لكأس الأمم الإفريقية، بينما سيتولى مساعده جلال القادري تدريب "نسور قرطاج" في المرحلة المقبلة.
 
وكان الكبير قاد تونس لبلوغ الدور الحاسم في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، كما وصل مع بلاده إلى نهائي كأس العرب في قطر الشهر الماضي وقبل الخسارة بعد وقت إضافي أمام الجزائر.
 
وستخوض تونس في مارس المقبل مواجهة حاسمة، من مباراتي ذهاب وإياب، ضد مالي على بطاقة الظهور في كأس العالم 2022 في قطر.
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