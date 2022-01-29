مؤتمر صحافي لاتحاد التزلج الاثنين للاعلان عن المتزلجين ومدربيهم للأولمبياد

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دعا الاتحاد اللبناني للتزلج على الثلج رجال الصحافة والاعلام الى حضور المؤتمر الصحافي الذي سيعقده رئيس واعضاء الاتحاد عند الساعة الرابعة من بعد ظهر الاثنين الواقع فيه 31 كانون الثاني الجاري في مقر الاتحاد الكائن على اوتوستراد جونيه (بناية فياض - قرب لاسيتيه-الطابق الرابع ) للاعلان عن أسماء المتزلجين ومدربيهم الذين سيشاركون في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستقام في بكين(الصين) الشهر المقبل.

كما سيتم عرض المراحل التي أوصلت الى تصنيف ١٠ متزلجين في رياضة تزلج العمق و٤ متزلجين في التزلج الألبي الى جانب عدد من الأمور الواجب تسليط الضوء عليها.