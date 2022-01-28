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سحب 230 ألف يورو من رصيد بنزيما في قضية الشريط الجنسي

28
JANUARY
2022
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سُحب مبلغ 230 ألف يورو من حساب الدولي الفرنسي كريم بنزيما لتسديده لمواطنه ماتيو فالبوينا بناء على القرار الصادر من محكمة فرساي في نوفمبر الماضي المتعلق بقضية الشريط الجنسي، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
 
وكانت قد أمرت المحكمة بنزيما بدفع غرامة وتعويضات وتكاليف قانونية للتعويض على فالبوينا، بالإضافة إلى الحكم عليه بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ.
 
قالت محكمة فرساي حينها إن "بنزيما تورّط شخصيًا بحيل وأكاذيب لإقناع زميله بالرضوخ للابتزاز"، مضيفة أن اللاعب المخضرم لم يظهر "أية نية حسنة تجاه فالبوينا".
 
استأنف محامو مهاجم ريال مدريد الإسباني القرار الذي صدر في العام الذي شهد عودة رائعة الى المنتخب الفرنسي بعد استبعاده عن أبطال العالم منذ العام 2015 بسبب هذه القضية.
 
سجّل بنزيما تسعة أهداف منذ استدعائه للمشاركة في كأس أوروبا الصيف الماضي عندما خرج "الديوك" بطريقة مفاجئة أمام سويسرا في ثمن النهائي قبل أن يحققوا لقب دوري الأمم الأوروبية.
 
لجأ محامو فالبوينا إلى المحضرين لاسترداد الأموال من بنزيما لعدم تقدمه بتسديدها طوعًا.
 
وقال مصدر مقرب من القضية إن حساب اللاعب مُجمّد جزئيًا منذ يوم الجمعة. يريد محامو بنزيما الاحتفاظ بالمبلغ في حسابه الى حين النظر باستئنافه.
 
ونقلت فرانس برس عن  بول-ألبرت إيوينز محامي فالبوينا "هذه هي النتيجة المنطقية لقرار الدفع الفوري. طلبنا اتفاقًا وديًا بشأن الدفع، لم يتم التوصل إليه مطلقًا".
 
واتهم بنزيما بتشجيع فالبوينا على دفع مبلغ من المال للمبتزين الذين هددوا بالكشف عن فيديو حميم للأخير، وقد اعترف حينها بتدخله في الموضوع بطلب من أحد المبتزين.
 
ولطالما نفى بنزيما هذه المزاعم قائلاً إنه حاول مساعدة فالبوينا على الخروج من الموقف وليس الإيقاع به.
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