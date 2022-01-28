إيران تتأهل إلى مونديال 2022 من بوابة العراق

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ضمنت إيران تأهلها رسمياً إلى نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر، بعد فوزها على العراق 1-صفر، يوم الخميس، في طهران، وذلك ضمن الجولة السابعة من منافسات المجموعة الأولى للدور الثالث الحاسم من التصفيات الآسيوية.

على استاد "أزادي" سجل لاعب بورتو البرتغالي مهدي طارمي هدف الفوز مطلع الشوط الثاني (48)، ليبلغ "تيم ملي" النهائيات الثالثة توالياً والسادسة في تاريخه بعد 1978 و1998 و2006 و2014 و2018.

وفي مباريات الخميس، سُمح للنساء للمرة الأولى منذ أكثر من سنتين في إيران بحضور مباراة لكرة القدم في ملعب بطهران.

قالت ماهيا وهي مهندسة مدنية تبلغ من العمر 26 عامًا تضع على رأسها غطاء رمادي وتحمل بفخر علم بلادها "أنا سعيدة جدًا. هذه هي المرة الأولى التي أحضر فيها مباراة في ملعب آزادي". وقالت "اشتريت التذاكر عبر الإنترنت وتأكدت من حيازتها عبر رسالة قصيرة تلقيتها عبر الهاتف".

قبل حوالي 40 عامًا، منعت إيران عمومًا المتفرجات من دخول الملاعب وخاصة لحضور مباريات كرة القدم

ولكن في سبتمبر 2019، طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من إيران السماح للنساء بدخول الملاعب بدون قيود. بعد ذلك بشهر، تمكنت نساء من دخول استاد آزادي لحضور مباراة بين إيران وكمبوديا نظمت من أجل التأهل لمونديال 2022.