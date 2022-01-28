في مباراة "جنونية".. الإكوادور تفرض التعادل على البرازيل

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اكتفت البرازيل بالتعادل 1-1 مع مضيفتها الإكوادور بعدما هز فيلكس توريس الشباك قبل 15 دقيقة من النهاية ليلغي تقدم الفريق الضيف المبكر عبر كاسيميرو في تصفيات كأس العالم لكرة القدم.

وفي مباراة مليئة بالأحداث شهدت إكمال كل فريق المباراة بعشرة لاعبين بعد أول 20 دقيقة فيما تدخل حكم الفيديو المساعد ليلغي طرد أليسون حارس البرازيل في مناسبتين.

وستشعر الإكوادور بالغضب بعد إلغاء هدف وركلتي جزاء لها من بينهما واحدة في الوقت المحتسب بدل الضائع لكنها كوفئت على عدم استسلامها عندما أدرك توريس التعادل بضربة رأس من ركلة ركنية.

وكان كاسيميرو منح التقدم للبرازيل بعد خمس دقائق من البداية بتسديدة قوية من مدى قريب.

وطُرد ألكسندر دومينجيز حارس الإكوادور بسبب تدخل عنيف في الدقيقة 15 وبعد ذلك بخمس دقائق طُرد إيمرسون رويال ظهير البرازيل لحصوله على الإنذار الثاني.

وكانت البرازيل، صاحبة الرقم القياسي بحصد لقب كأس العالم خمس مرات، ضمنت التأهل إلى النهائيات بجانب الأرجنتين التي تخرج لمواجهة تشيلي في وقت لاحق من اليوم.

وتحتل الإكوادور المركز الثالث برصيد 24 نقطة من 15 مباراة.

وقفزت أوروجواي إلى المركز الرابع ولها 19 نقطة بانتصارها 1-صفر على مضيفتها باراجواي بهدف لويس سواريز بعد خمس دقائق من الشوط الثاني ليمنح المدرب الجديد دييجو ألونسو بداية مظفرة.

وحافظت أوروجواي على آمالها في التأهل إلى النهائيات بينما تأزم موقف باراجواي إذ تحتل المركز قبل الأخير برصيد 13 نقطة.

ولدى كل من كولومبيا وبيرو 17 نقطة قبل مواجهتهما يوم الجمعة.

ويتأهل أصحاب أول أربعة مراكز مباشرة إلى النهائيات في قطر بينما يخوض خامس الترتيب التصفيات العالمية ضد منتخب من آسيا.

مواجهة مثيرة

شهدت أول نصف ساعة من المباراة إثارة استثنائية فبعد تأخرها بهدف طُرد دومينجيز حارس الإكوادور بعد تدخل على ماتيوس كونيا خارج منطقة الجزاء.

وبعد ذلك بقليل طُرد إيمرسون رويال، الذي كان حصل على الإنذار الأول في أول دقيقة، لحصوله على الإنذار الثاني.

وبدا أن أليسون سيكون اللاعب الثالث الذي يُطرد بعد مرور 25 دقيقة لكن بعد مراجعة طويلة مع حكم الفيديو ألغى الحكم الكولومبي ويلمار رولدان قراره.

واستحقت الإكوادور، الذي كانت حصدت 16 من 23 نقطة لها على أرضها قبل مواجهة البرازيل، التعادل في ظل اهتزاز دفاع البرازيل.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصاحبة الأرض بعد تدخل من أليسون على أيرتون برسيادو ليطرد حارس البرازيل.

لكن بعد مراجعة الواقعة مع حكم الفيديو المساعد ألغى الحكم ركلة الجزاء والطرد لتمدد البرازيل سجلها الخالي من الهزيمة فيتصفيات كأس العالم بأميركا الجنوبية إلى 31 مباراة وتعادل رقمها القياسي ما بين 1954 و1993.

وتأكد فشل فنزويلا، متذيلة الترتيب، في بلوغ كأس العالم.