الأرجنتين تفوز على تشيلي رغم غياب ميسي

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هز اللاعبان أنخيل دي ماريا ولاوتارو مارتينيز شباك تشيلي لتفوز الأرجنتين بهدفين لهدف على أصحاب الضيافة في تصفيات كأس العالم لكرة القدم الليلة الماضية رغم غياب القائد ليونيل ميسي.

وفضلت الأرجنتين إراحة ميسي بعد إصابته السابقة بفيروس كورونا ومنح دي ماريا التقدم للفريق الضيف بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 10.

وبعد ذلك بعشر دقائق أدرك بن بريرتون التعادل لتشيلي بضربة رأس من فوق الحارس إيميليانو مارتينيز.

واستغلت الأرجنتين إصابة الحارس كلاوديو برافو لتحسم الفوز قبل 11 دقيقة من الاستراحة.

وكان برافو يستعد لاستبداله عندما سدد رودريغو دي باول كرة قوية من 30 مترا أبعدها الحارس ليتابعها مارتينيز في الشباك.

وكانت البرازيل المتصدرة والأرجنتين ضمنتا التأهل فيما اقتربت الإكوادور أيضا إذ تملك 24 نقطة في المركز الثالث.

ويتأهل أصحاب أول أربعة مراكز مباشرة إلى النهائيات في قطر بينما يخوض خامس الترتيب التصفيات العالمية ضد منتخب من آسيا.