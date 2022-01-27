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ميسي يتهم بيكيه بالخيانة ويرفض لقاءه

27
JANUARY
2022
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كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية في تقرير لها اليوم الأربعاء، عن سبب غياب جيرارد بيكيه مدافع برشلونة عن حفل العشاء مع الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة الفريق الكتالوني.
 
وتواجد ميسي في برشلونة أمس الأول، للاحتفال بعيد ميلاد صديقه تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الحالي الـ42.
 
واقتصر الحفل على عشاء بمطعم ياباني شمال مدينة برشلونة جمع ميسي وتشافي وسيرخيو بوسكيتس وجوردي ألبا، مع زوجاتهم.
 
وأدى غياب بيكيه عن العشاء إلى جدل واسع، خاصة وأن المعروف أنه كان من أصدقاء ميسي المقربين.
 
وحسب الصحيفة الإسبانية، فإن بيكيه لم يعد جزءا من دائرة ميسي المقربة داخل برشلونة، وأن العلاقة تدهورت بين ميسي وبيكيه بعدما رحل الساحر الأرجنتيني عن الفريق الكتالوني في الصيف الماضي.
 
وأشارت الصحيفة، إلى أن بيكيه رفض تخفيض راتبه قبل رحيل ميسي، وكان سببا في مواجهة برشلونة لصعوبة كبيرة في الهبوط بالحد الأدنى للرواتب للتمكن من تجديد عقد الساحر الأرجنتيني.
 
وختمت الصحيفة، بأن ميسي شعر بالخيانة من جانب بيكيه، لأن المدافع وافق على تخفيض راتبه في برشلونة، بعد أن رحل النجم الأرجنتيني لصفوف باريس سان جيرمان.
 
وحسب العديد من التقارير فقد اشترط ميسي لتلبية الدعوة، عدم تواجد بيكيه في حفل العشاء لعدم رغبته في لقائه.
 
يذكر أن ميسي غادر برشلونة في أغسطس الماضي بعد مسيرة استمرت 20 عاما حافلة بالألقاب والإنجازات على الصعيدين الفردي والجماعي، رغم رغبته الكبيرة في البقاء، وذلك، بسبب قواعد مالية صارمة في الدوري الإسباني وقفت عائقا أمام تجديد عقده وسط ظروف مالية قاهرة يمر بها الفريق الكتالوني.
روسيا اليوم
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