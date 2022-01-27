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تشافي يحسم الجدل حول ديمبلي بكلمات حادة

27
JANUARY
2022
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وجه الإسباني تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، جملة نارية لوكيل لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي، خلال اجتماعهما، لوضع النقاط فوق الحروف بخصوص مستقبل اللاعب ووضعيته في الكامب نو.
 
وحسب صحيفة "سبورت"، فإن موسى سيسوكو وماركو ليششتاينر وكيلي ديمبلي، اجتمعا مع المدرب تشافي، الثلاثاء، وأبلغاه بأن اللاعب يرغب في الاستمرار مع برشلونة خلال الموسم المقبل.
 
وقال وكيلا ديمبلي لتشافي، إن اللاعب الفرنسي يريد أن يكون جزءا من مشروع برشلونة، ويفتخر بكونه لاعبا في الفريق الكتالوني.
 
وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن موقف تشافي خلال الاجتماع كان واضحا بأن على ديمبلي اختيار حل من الاثنين: الأول أن يوافق على عرض برشلونة للتجديد والاستمرار في الموسم المقبل.
 
أما الخيار الثاني أن يوافق ديمبلي على الرحيل في الميركاتو الشتوي الجاري، إذا لم يوقع على العقد الجديد.
 
وقال تشافي لوكيل اللاعب: "إذا لم يقبل ديمبلي أحد الخيارين، لن يلعب لبرشلونة مرة أخرى".
 
وذكرت الصحيفة أن الاجتماع لم يكن متوترا رغم كلمات تشافي الحادة.
 
وترغب إدارة البرسا بتجديد عقد اللاعب لخمس سنوات مقبلة، وفقا للظروف والمعطيات الحالية، لكن اللاعب رفض العرض، وقدم بعض الطلبات المالية على طاولة النادي، والتي يراها الأخير غير قابلة للتحقق في الفترة الحالية.
 
وينتهي عقد ديمبلي مع برشلونة في يونيو القادم، لذلك يريد النادي التخلص منه في الميركاتو الشتوي الجاري، ببيع عقده مقابل مبلغ من المال، بدلا من فقدان خدماته بشكل مجاني في نهاية الموسم.
روسيا اليوم
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