living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

منافسات "الكان".. هل تتغير خارطة كرة القدم بأفريقيا؟

27
JANUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
حالة من الإثارة تشهدها بطولة "أمم أفريقيا" منذ بداية الجولة الحاسمة بدور المجموعات والمستمرة خلال مواجهات "ثمن النهائي"، وسط أمنيات باستمرارها خلال الأدوار الأخيرة من "الكان".
 
السبب الأهم وراء هذه المتعة يعود إلى التنافسية العالية، إذ تشهد البطولة ثورة الفرق الصغيرة والمتوسطة أمام كبار القارة، فلا توجد نتائج كبيرة، وأغلب المباريات تُحسم خلال دقائقها الأخيرة.
 
رغم الظروف الصعبة، قدم منتخب جزر القمر مباراة تاريخية أمام الكاميرون، وكان قاب قوسين أو أدنى من العودة في اللقاء، كما نجحت مالاوي في مجاراة المنتخب المغربي، في المباراة التي انتهت بفوز "أسود أطلس" بهدفين لهدف.
 
كما انتصرت السنغال بصعوبة على منتخب الرأس الأخضر بثنائية نظيفة، ولولا طرد لاعبين من "كاب فيردي"، ربما كان الجمهور سيتابع سيناريو مختلف تمامًا للقاء.
 
وتستمر مغامرة المنتخب الغامبي بقيادة البلجيكي توم سانتفيت بالبطولة بعد انتصارها على غينيا، لتضرب موعد مع صاحب الأرض والجمهور، المنتخب الكاميروني، في مشاركة أولى تاريخية بأمم أفريقيا لمنتخب "العقارب".
 
ببساطة، جميع المنتخبات تحارب من أجل الفوز، وتلاشت التصنيفات التي تتعلق بالكبار والصغار؛ ليبقى السؤال الأهم: هل تشير "أمم أفريقيا" إلى تغيير خارطة اللعبة بالقارة السمراء؟
 
جرس إنذار
 
يقول الناقد الرياضي، محمد طلبة إن "أمم أفريقيا" تمثل جرس إنذار قوي لكبار منتخبات القارة، "المنتخبات الكبرى يجب أن تعتمد على مشاريع حقيقية لتستمر قوتها، إما سيأتي اليوم الذي سيتراجع تصنيفها لصالح منتخبات أخرى صغيرة لكنها تحاول زيادة قوتها من خلال خطط محترفة وطموحة".
 
ويضيف طلبة: "المنتخبات الكبرى بأفريقيا وبالأخص العربية منها، تعتمد فقط على تغيير المدربين والأطقم الفنية، وهذا بالطبع يؤثر على قوة الفريق، لكن الأهم من ذلك هو وجود مشروع حقيقي يبدأ من فرق الناشئين حتى الفريق الأول، ما يضمن وجود منظومة ناجحة".
 
ويتابع: "عدد أكاديميات الأندية الأوروبية بالقارة السمراء في زيادة مستمرة؛ وهذا أحد أسباب زيادة قوة بعض المنتخبات الضعيفة والمتوسطة.. جميع الفرق الآن تمتلك لاعبين محترفين مميزين، بالإضافة إلى خطط قصيرة المدى للمنافسة القارية، وفي الوقت ذاته، تعتمد المنتخبات الكبرى على تاريخها وجودة بعض نجومها الاستثنائية، والنتيجة ما نشاهده بأمم أفريقيا حاليًا، لا مجال للتوقعات".
 
ويشير طلبة إلى تجربة المنتخب الغامبي، قائلًا: "في ظهورها الأول بـ(الكان)، تتواجد غامبيا بالدور ربع النهائي من البطولة، ونجحت في تقديم أداء استثنائي خلال التصفيات أمام منتخبات قوية مثل: الغابون وأنغولا والكونغو الديمقراطية.. لكن هذا النجاح ليس وليد اللحظة، لكن نتيجة خطة مميزة بقيادة البلجيكي توم سانتفيت، أقنع خلالها عدد من المحترفين بتمثيل منتخب (العقارب)، ثم خلق منظومة اللعب المناسبة لهذه الأسماء".
 
ويختتم طلبة حديثه مع "سكاي نيوز عربية": "خارطة كرة القدم بأفريقيا تتغير، وعلى كبار اللعبة بالقارة إدراك ذلك مبكرًا، قبل فوات الأوان".
 
سطوة المحترفين
 
على الجانب الآخر، يرى قائد الأهلي السابق، وأحد لاعبي الفراعنة المُتوجين بأمم أفريقيا، شادي محمد، إن الحديث عن تغير خارطة المنافسة الكروية بالقارة السمراء مبكر للغاية.
 
ويضيف شادي محمد لموقع "سكاي نيوز عربية": "رغم الأداء القوي لبعض الفرق الضعيفة بالبطولة، إلا أن هذا الأداء ما زال في إطار الظهور المشرف، وفي النهاية لن يغادر اللقب خزينة أحد المنتخبات الأفريقية الكبرى".
 
وعن عدم وجود نتائج كبيرة بالبطولة حتى الآن، يوضح محمد أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو أن محترفي المنتخبات الكبرى يقدمون 50 بالمئة فقط من مستواهم المعتاد بالبطولة الأفريقية، مشيرًا إلى أن الجمهور كان يمكنه متابعة نتائج عريضة للمنتخبات الكبيرة لولا ما أطلق عليه "سطوة المحترفين".
 
ويتابع: "بالطبع نتمنى زيادة عدد المنتخبات المنافسة على البطولة الأفريقية، لكن الأهم الآن هو تنظيم (الكان) مستقبلًا بشكل أفضل"، مشيرًا إلى أن نسخة أمم أفريقيا المقامة حاليًا بالكاميرون تسيء إلى اللعبة بالقارة السمراء.
 
ويختتم محمد حديثه مع "سكاي نيوز عربية": "رغم كل مساوئ البطولة، ما زال لدينا أمل كبير أن يحصد منتخب عربي اللقب.. على أن يتم محاسبة كل مسؤول تسبب في ظهور (الكان) بهذا الشكل عقب انتهائها".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout