رونالدو "الفارس المنقذ" لنادي كروزيرو

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أعلن المهاجم البرازيلي السابق، رونالدو نازاريو، المالك الجديد لنادي كروزيرو، سداد ديون النادي المستحقة لأندية أخرى، والتي كانت تحول دون ضم لاعبين جدد من أجل موسم 2022.

ونشرت حسابات كروزيرو على المنصات الاجتماعية رسالة رونالدو، التي أكد فيها الوفاء بتلك الالتزامات، وقال النادي أن ذلك "لم يكن واردا في الحسبان في الوقت الحالي"، نظرا لأنه لم يوقع بعد العقد الذي يجعله رسميا أكبر المساهمين في النادي البرازيلي.

وأضاف اللاعب السابق أنه أراد بهذه الخطوة إثبات "ثقته" في عملية تعافي كروزيرو الذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية ويعاني أزمة مادية طاحنة.

وقال مالك نادي بلد الوليد الإسباني أيضا: "إنها خطوة إلى الأمام نحو كروزيرو جديد، أكثر تقشفا وقوة والتزاما واحتراما، أؤمن بوحدتنا وولاكم والمستقبل الذي سنبدأ في بنائه سويا".

وبدأ رونالدو نازاريو مسيرته الكروية من بوابة نادي كروزيرو في البرازيل، عام 1993، وانضم من خلاله لأول مرة إلى منتخب السامبا، وتواجد في القائمة المتوجة بمونديال 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية.