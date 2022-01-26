living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

6 في غرفة واحدة.. مدرب غامبيا يكشف "فضائح" أمم إفريقيا

26
JANUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تتوالى فضائح كأس أمم إفريقيا في الكاميرون، وآخرها كشفت عن طريق المدرب البلجيكي توم سانتفيت، في تصريحات "مؤثرة" أوضحت غياب العدالة في البطولة.
 
وبعد قيادته منتخب غامبيا لأكبر إنجاز في تاريخها، الوصول إلى ربع نهائي أمم إفريقيا، خرج المدرب البلجيكي صاحب الإنجاز، وكشف فضائح كبيرة واجهها في البطولة.
 
وقال سانتفيت: "قول الحقيقة لا تعجب الكثيرين، لكن هناك 6 لاعبين يتقاسمون غرفة واحدة، بنفس المرحاض، وأغلب الطواقم تنام في سرير مسترك، ونحن وسط جائحة كورونا".
 
وبالإضافة للفنادق المزرية التي وصفها المدرب المخضرم، شدد سانتفيت على انعدام العدالة بين المنتخبات.
 
وقال المدرب البلجيكي: "يجب أن تتساوى معاملة المنتخبات في الفنادق، المنتخبات الكبيرة يمنح لها الفنادق الأفضل والمنشآت الأفضل، والتي لا تكون بعيدة عن ملاعب المباريات".
 
وواصل بحرقة: "بينما المنتخبات الصغيرة توضع في الفنادق السيئة، هنا تخلق التفاضل بين المنتخبات، نحن هنا للعب على أرض الملعب".
 
"غامبيا أو الكاميرون، الميدان هو من يقرر من هو بطل أفريقيا، وليس الفندق أو البعد عن الملعب".
 
ووصف المدرب البلجيكي مأساة التنظيم بشكل "لا يصدق": "نحن نسافر لساعتين ونصف للوصول إلى الملعب، علينا أن نكون متواجدين قبل المباراة بـ90 دقيقة، هذا يعني أنه علينا الخروج من الفندق قبل 4 ساعات".
 
وأضاف: "علميا يجب تناول وجبة 3 ساعات ونصف قبل المقابلة، وبهذه الظروف لا يمكننا تناول الطعام في الوقت المناسب".
 
وقال سانتفيت غاضبا: "نحن ندرك أننا دولة صغيرة، لكن عليكم احترامنا، نحن هنا لكتابة تاريخنا. اللاعبين لا يحترمهم المنظمون، إنه أمر مؤسف".
 
وختم المدرب البلجيكي حديثه الصادم قائلا: "لقد عملت في إفريقيا 14 عاما، ولم أر مثل الفنادق والمنشآت السيئة التي رأيتها خلال مشاركتي الكاميرون".
 
ونجح سانتفيت بقيادة غامبيا لربع نهائي أمم إفريقيا، وضرب موعدا مع الكاميرون المنظمة، في مباراة تاريخية بالنسبة للدولة الإفريقية الصغيرة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout