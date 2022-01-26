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ليفربول يعلّق على إصابة ماني في أمم إفريقيا

26
JANUARY
2022
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علّق نادي ليفربول الإنجليزي على إصابة نجم الفريق ساديو ماني مع منتخب السنغال والرأس الأخضر، يوم الثلاثاء، في بطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها الكاميرون.
 
وقال النادي الإنجليزي في منشور على حسابه في "تويتر": "سجل ماني الهدف الأول أمام منتخب الرأس الأخضر بطريقة رائعة ثم خرج مصابا، نتمنى له الشفاء العاجل".
 
وأحرز ماني هدفا ثم خرج مصابا ليقود السنغال للفوز 2-صفر على الرأس الأخضر، التي استكملت المباراة بتسعة لاعبين، والتأهل إلى دور الثمانية في كأس الأمم الإفريقية.
 
وهز ماني الشباك بعد تسديدة متقنة، عقب ركلة ركنية، من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 63، وأضاف بديله بامبا ديانغ الهدف الثاني بعد انفراد تام بالمرمى في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.
 
وبعد دقائق قليلة من الهدف الأول، وعقب مراجعة الحكم اللقطة في شاشة جانبية لحكم الفيديو المساعد، سقط ماني أرضا وطلب الخروج، بعدما بدا أنه يعاني من إصابة في رأسه.
 
وكان ماني قد أصيب في رأسه في كرة مشتركة مع فوزينيا حارس الرأس الأخضر الذي خرج مطرودا بعد العودة لحكم الفيديو في الدقيقة 57.
 
وبدا أن فوزينيا لم يكن في كامل وعيه عند الخروج من الملعب، وقبل حمله لاحقا على محفة، حسبما ذكرت "رويترز".
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