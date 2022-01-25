living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"المرأة الشريرة".. صديقة رونالدو تتعرض لهجوم عنيف من عائلتها

25
JANUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تعرضت جورجينا رودريغيز، شريكة كريستيانو رونالدو، لهجوم من قبل أفراد من عائلتها، قبل أيام من عرض المسلسل الواقعي على منصة "نتفليكس" الذي يدور حول حياتها مع النجم الشهير وأطفالهما.
 
وفي مقطع ترويجي لمسلسلها "أنا جورجينا"، الذي يعرض صورة الحياة اليومية لهذه الشخصية المؤثرة مع أسرتها.
 
صرحت العارضة الإسبانية، التي ستبلغ 28 عاما عندما يبدأ العرض في البث، يوم الخميس المقبل، بأنها تعرف ما يعنيه "عدم امتلاك أي شيء – وما هو شكل الحصول على كل شيء".
 
وفي هذه الأثناء، تحدث أفراد من أقاربها إلى صحيفة The Sun الإنجليزية، وألقوا باللوم على جورجينا لأنها أدارت ظهرها لهم بعد لقائها صديقها المليونير لاعب كرة القدم الشهير، البرتغالي كريستيانو رونالدو.
 
 
وقال خيسوس هيرنانديز، عم جورجينا:"قد تشعر بالخجل منا وتعتبر نفسها أفضل منا لأننا لا نعيش بترفها".
 
وتابع:"لم أطلب منها أبدا أي شيء، لقد اتصلت مرة أو مرتين فقط منذ أن علمت أنها تواعد رونالدو".
 
مضيفا:"كنت مسؤولا عن إعالة جورجينا وشقيقتها، وشراء الملابس لهما، ودفع تكاليف الكهرباء والمياه".
 
وأكمل:"فعلت من أجلها كل شيء، كانت جورجينا تعيش معي خلال سنوات مراهقتها حتى اليوم الذي أعادوا فيه والدها (السجين) إلى الأرجنتين".
 
وتم القبض على والد جورجينا عندما كانت بعمر الخامسة، وسجنه لمدة 10 سنوات بتهمة تهريب المخدرات، بعد محاولة فاشلة لتهريب الكوكايين من إسبانيا إلى فرنسا.
 
كما أعرب هيرنانديز عن غضبه كون جورجينا لم تبلغهم بوفاة والدها، خورخي رودريغيز عن عمر يناهز 70 عاما في الأرجنتين عام 2019.
 
وأضاف عم جورجينا: "لم يخبرنا أحد أن خورخي قد مات، لا أعرف لماذا لم تخبرنا جورجينا، حاولت الاتصال بها".
 
وعلق:"لقد كتبت على فيسبوك لكريستيانو وقلت له "لديك أكثر إمرأة شريرة إلى جانبك، وإذا كنت تريد أن تعرف المزيد، اتصل بي وسأخبرك".
 
وأضافت زوجته ليديا عن جورجينا: "توقفت عن الاتصال بعمها وجدتها، لقد حاولنا الاتصال ويبدو أنها غيرت أرقامها، الآن سيكتشف الجميع مدى وقاحتها، لماذا لم تخبرنا أن والدها قد مات؟ لا يمكن إخفاء أشياء من هذا القبيل".
 
وكشفت باتريشيا رودريغيز، أخت جورجينا غير الشقيقة، أن جورجينا رفضت أن تطلب من شريكها رونالدو التوقيع على قميص لابنها بمناسبة عيد ميلاده.
 
وزعمت: "عندما كان عيد ميلاد ابني، سألت جورجينا إذا كان بإمكانها أن تطلب من كريستيانو التوقيع على قميص لابني وقالت" لا "، وأنها لن تزعجه لأنه كان في عطلة".
 
وسيحرص متابعو جورجينا البالغ عددهم 30 مليونا في "إنستغرام" على مشاهدة عرضها على نتفليكس، الذي يبث في 190 دولة.
 
لكن مصدرا مقربا من عائلتها قال هذا الأسبوع: "سأندهش إذا دخلت في التفاصيل حول ماضي والدها الإجرامي أو التوتر بينها وبين جزء من عائلة والدتها، إنها تعلن عن حبها للأخت الكبرى إيفانا، ولكن معظم معجبيها لا يعرفون شيئا عن بقية أفراد عائلتها".
 
وختم:"سنرى جورجينا كما تريد أن يراها المعجبون، وليس جورجينا الحقيقية".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout