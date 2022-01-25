اجتماع اتحاد غرب آسيا للكرة الطائرة: الحكمان الدوليان الياس وهبه وحنا الزلع في لجنتي الحكام والمسابقات

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شارك رئيس الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة و عضو مجلس إدارة إتحاد غرب آسيا وليد القاصوف في الاجتماع الثاني للإتحاد الاقليمي الذي إنعقد عن طريق النظام الألكتروني المرئي عن بعد عبر تطبيق "زوم" برئاسة رئيس الاتحاد علي بن غانم الكواري ( قطر ) الذي رحب في بداية الاجتماع بأعضاء مجلس الادارة وبعد التداول و المناقشة تقرّر ما يلي:

1- إعتماد مرشحي كل من ممثلي الامارات العربية المتحدة عبد العزيز السلمان و البحرين حبيب عبدالله لعضوية مجلس الادارة.

2- اعتماد تشكيل اللجان العاملة وهي لجنة المسابقات ولجنة الشاطئية ولجنة الحكام ولجنة التدريب ولجنة التطوير والتسويق ولجنة المرأة واللجنة الإعلامية .وتمّ اختيار المرشحين ونال لبنان مركزين في تلك اللجان الأول للحكم الدولي الياس وهبه عضواً في لجنة حكام غرب آسيا و الثاني الحكم الدولي حنّا الزيلع عضواً في لجنة المسابقات لإتحاد غرب آسيا.

3- اعتماد العضوية الفخرية للجنة الحكام لكلًا من جعفر نصيب(البحرين) ، عبدالله الخليفي (السعودية) وإبراهيم النعمة (قطر).

4- الطلب من لجنة المسابقات مراجعة اللائحة التنظيمية لبطولات الاتحاد الآسيوي لاعتماد المقترح منها لبطولات غرب آسيا.

5- اعتماد بطولة غرب اسيا لمنتخبات الشباب للكرة الطائرة للصالات بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة بين 22 و 31 تمّوز المقبل.

هذا وتألفت لجنة الكرة الطائرة الشاطئية ،التي يرئسها القاصوف، من الأعضاء محمد الناصر (قطر) و محمد الفقيه (السعودية) و باسم النقبي ( الامارات) وطارق العريفي (الكويت) وخالد العريمي (سلطنة عمان).

و تألفت لجنة المسابقات من جميل العبادي - رئيسا (العراق) و الأعضاء اسماعيل سليمان (الأردن ) وعبد الرضى عاشوري (البحرين) و حنّا الزيلع ( لبنان) وسعد العتيبي (السعودية)

اما لجنة الحكام فتألفت من الدكتور خالد الزغيبي (السعودية) و الأعضاء ابراهيم جاسم (قطر) و جعفر علي (البحرين) و الياس وهبه ( لبنان ) و بيبرد حاج حسن (سوريا).